Masumlar Apartmanı'nın "Neriman"ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nın "Neriman"ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı

10.05.2022 09:47

Masumlar Apartmanı dizisinde, "Neriman" karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı. Oyuncu, nişanından fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Aslıhan Gürbüz'ün rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini oynayan Gizem Katmer, özel hayatıyla gündeme geldi.

NİŞANLANDILAR

Bir süredir sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile aşk yaşayan Katmer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Özel hayatını basından uzak tutan genç oyuncu, iki gün önce aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, nişanından kareleri de "08.05" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Katmer'in paylaşımına rol arkadaşları Ezgi Mola, Açelya Devrim Yılhan ve Merve Dizdar'dan da destek gecikmedi.

Masumlar Apartmanı'nın genç oyuncusu Gizem Katmer nişanlandı

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer 1995 yılının Aralık ayında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Küçük yaşta oyunculuğa ilgili olan Gizem Katmer, kariyerine hem oyuncu, hem de tiyatrocu olarak ediyor. Birçok tiyatro oyununda ve reklam da rol alan genç isim, ilk televizyondaki dizi deneyimini 2020 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı ile yaptı. Gizem Katmer, dizide Neriman karakterine hayat veriyor.

İşte Gizem Katmer'in nişanından kareler...

Masumlar Apartmanı'nın genç oyuncusu Gizem Katmer nişanlandı
Masumlar Apartmanı'nın genç oyuncusu Gizem Katmer nişanlandı
Masumlar Apartmanı'nın genç oyuncusu Gizem Katmer nişanlandı
Masumlar Apartmanı'nın genç oyuncusu Gizem Katmer nişanlandı
Masumlar Apartmanı'nın genç oyuncusu Gizem Katmer nişanlandı
Masumlar Apartmanı'nın Neriman ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı
Masumlar Apartmanı'nın Neriman ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı
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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın 'Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı - Son Dakika


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