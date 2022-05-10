Masumlar Apartmanı'nın "Neriman"ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı - Son Dakika

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Aslıhan Gürbüz'ün rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini oynayan Gizem Katmer, özel hayatıyla gündeme geldi.

NİŞANLANDILAR

Bir süredir sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile aşk yaşayan Katmer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Özel hayatını basından uzak tutan genç oyuncu, iki gün önce aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncu, nişanından kareleri de "08.05" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Katmer'in paylaşımına rol arkadaşları Ezgi Mola, Açelya Devrim Yılhan ve Merve Dizdar'dan da destek gecikmedi.

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer 1995 yılının Aralık ayında İstanbul'da dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Küçük yaşta oyunculuğa ilgili olan Gizem Katmer, kariyerine hem oyuncu, hem de tiyatrocu olarak ediyor. Birçok tiyatro oyununda ve reklam da rol alan genç isim, ilk televizyondaki dizi deneyimini 2020 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı ile yaptı. Gizem Katmer, dizide Neriman karakterine hayat veriyor.

İşte Gizem Katmer'in nişanından kareler...