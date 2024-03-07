Melis Sezen, yeni proje öncesi imajını değiştirdi

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Gülcemal'de başrol oynayan Melis Sezen, yeni proje öncesi imaj değişikliğine gitti.
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde Mediha rolünü oynamaya hazırlanan Melis Sezen, karakteri için uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını koyu renge boyattı. Sezen'in Salih Bademci ile partner olacağı filmin çekimleri ise 11 Mart'ta başlayacak. Yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Sezen, koyu renkteki saçlarıyla çok beğenildi.
BKM imzalı Bir Cumhuriyet Şarkısı için hazırlıklar devam ediyor. 1930'lu yılların Türkiye'sine ayna tutmayı hedefleyen film, şirketin prestij projelerinin başında geliyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılına ithafen çekilen filmin oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Ertan Saban, Salih Bademci ve Melis Sezen olacak. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yapacağı filmde Birce Akalay, ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid hanıma hayat verecek. Filmde ulu önderimize başarılı aktör Ertan Saban, Ahmet Adanan Saygun'u ise Salih Bademci oynayacak. Ahmet Adnan Saygun'un eşi piyanist Mediha hanıma ise başarılı oyuncu Melis Sezen üstlenecek.
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