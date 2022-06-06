MTV Sinema ve TV Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin ilk bölümde Vanessa Hudgens, ikinci bölümde de Tayshia Adams sunuculuk yaptı.
Filmde yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyan Zendaya ve Tom Holland çifti, aldıkları ödüllerle gecenin yıldızları oldu. İkilinin başrolde yer aldığı 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' En İyi Film seçilirken, Zendaya'nın başrolde olduğu 'Euphoria' En İyi Dizi seçildi. Her iki oyuncu da En İyi Performans ödüllerini aldı.
MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Tören sonunda Lopez, 'Marry Me' filminde seslendirdiği 'On My Way' ile En İyi Şarkı Ödülü'ne layık görüldü.
Spider-Man: No Way Home
Euphoria
Tom Holland, Spider-Man: No Way Home
Zendaya, Euphoria
Scarlett Johansson, Black Widow
Daniel Radcliffe, The Lost City
Jackass Forever
Ryan Reynolds, Free Guy
Sophia Di Martino, Loki
Cassie ile Maddy, Euphoria
Jenna Ortega, Scream
Loki - Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson
Euphoria
On My Way (Marry Me), Jennifer Lopez
Selling Sunset
RuPaul's Drag Race
Selena + Chef
The D'Amelio Show
Chrishell Stause, Selling Sunset
Loren & Alexei Brovarnik, "Loren & Alexei: After the 90 Days"
The Tonight Show, Jimmy Fallon
Kelly Clarkso
Bella Poarch: @bellapoarch, TikTok
Bosco ile Lady Camden, "RuPaul's Drag Race
Paris Hilton, "Cooking with Paris" & "Paris in Love"
Olivia Rodrigo: driving home 2 u
Son Dakika › Magazin › MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler - Son Dakika