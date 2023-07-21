Nafaka Yüzünden Mal Varlığını Satıp Kredi Çekti! Hapis Cezası Alan Burak Sergen İsyan Etti - Son Dakika
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Nafaka Yüzünden Mal Varlığını Satıp Kredi Çekti! Hapis Cezası Alan Burak Sergen İsyan Etti

21.07.2023 11:57

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Sergen, nafaka krizi nedeniyle mal varlığını satıp kredi çekmek zorunda kaldı. Ancak ödemelerini yapamadığı için hapis cezası aldı. Sergen, yaşadığı mağduriyeti anlatarak eski eşinin iyi niyetini suistimal ettiğini belirtti ve itiraz süresini beklediğini söyledi.

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Sergen, meslektaşı Işıl Sergen ile 2018'de tek celsede boşanmıştı. 14 yaşında oğlu bulunan ve nafaka ödemeyi kabul eden oyuncu, Ulus'taki evini eski eşine bıraktı. Ancak ikili arasındaki nafaka krizi mahkemeye taşındı. Nafakayı ödemek için mal varlığını satışa çıkaran ve kredi çeken Burak Sergen, ödemelerini yapamadığı için hapis cezası aldı.

"1 EV 3 ARABA GİTTİ"

Önceki gün nafaka davasına katılan ve sonrasında açıklama yapan Burak Sergen, yaşadıklarına isyan etti. Mal varlığını satışa çıkardığını ve durumdan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Sergen, "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim 5 kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının haczi çocuğuma ve eşine verildi. Eğitim, spor giderleri, tatil giderleri... Bunların hepsini ben ödüyordum. Ben 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve hep yaptım" dedi.

Nafaka yüzünden mal varlığını satıp kredi çekti! Hapis cezası alan Burak Sergen isyan etti

"3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIM"

"Protokol'e göre nafaka bir sene sonra artıyor" diyen Burak Sergen sözlerine şöyle devam etti: "Eğitim konusunda anlaşamadık. 1 sene içerisinde 3 okul değiştirtip sınıfta bıraktırdı. Çocuk kaldı. Bu eğitimde anlaşmazlık. Bana sorulmadan kafasına göre hareket ediyor ve bilgi vermiyor, sonrasında öğreniyorum. Nafaka yükseleceği zaman da anlaşamadık. 18 binden 25'e çıkarıp anlaşmak istedik. 70 bin TL talepte bulundu. Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Ben bu yüzden 3 ay hapis cezasına çarptırıldım ve ceza onandı. Ceza'nın itiraz süresini bekliyoruz şu an."

Nafaka yüzünden mal varlığını satıp kredi çekti! Hapis cezası alan Burak Sergen isyan etti

"İTİRAZIMIZ KABUL EDİLMEZSE CEZAMI ÇEKECEĞİM"

Oğlu için tüm fedakarlıkları yaptığını ancak eski eşinin iyi niyetini suistimal ettiğini dile getiren Burak Sergen, " Londra'ya tatile gidiyorlar, faturası bana geliyor. Bodrum'a gitmiş faturası bana geliyor. Hani ortak karar verilecekti, protokolde bu böyle yazıyor. İtiraz kabul edilmez ise cezamı çekeceğim mecburen. Çocuğum için ben girer 3 ay yatarım ama bu çocuğa bunu nasıl açıklayacaksınız? Babanı hapse mi gönderdim diyeceksin? Ben bütün çalıştığımı ve büyün mal varlığımı bu nafakayı ödemek için kullandım. Üstüne bunu da söylemeyecektim ama nafaka ödemek için kredi çektim yine ödedim. Bodrum'da bir evimi sattım ve yüklü bir ödeme yaptım" şeklinde konuştu.

Nafaka yüzünden mal varlığını satıp kredi çekti! Hapis cezası alan Burak Sergen isyan etti
Nafaka yüzünden mal varlığını satıp kredi çekti! Hapis cezası alan Burak Sergen isyan etti
Nafaka yüzünden mal varlığını satıp kredi çekti! Hapis cezası alan Burak Sergen isyan etti
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Nafaka Yüzünden Mal Varlığını Satıp Kredi Çekti! Hapis Cezası Alan Burak Sergen İsyan Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nafaka Yüzünden Mal Varlığını Satıp Kredi Çekti! Hapis Cezası Alan Burak Sergen İsyan Etti - Son Dakika
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