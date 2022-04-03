Ön balayında sponsor firmalar birbirleriyle yarıştı! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin kaldığı otelin fiyatı duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Ön balayında sponsor firmalar birbirleriyle yarıştı! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin kaldığı otelin fiyatı duyanları şaşkına çevirdi

03.04.2022 16:21

Nişanlanan Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler ön balayına Maldivler'e gitti. Çiftin, sponsor firmalar sayesinde geceliği 35 bin lira olan otelde konakladığı iddia edildi.

Ünlü popçu Hadise, gündeme bu kez Maldivler'de tatil yaptığı otel ile geldi. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'den gelen evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Geleneklerine bağlı kalan çift kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu.

MALDİVLER'DE TATİL

Düğün hazırlıklarına tam gaz devam eden çift, firmaların sponsorluk isteklerini geri çevirmedi. Adeta yarış halinde bulunan firmalar tarafından ünlü çifte Maldivler'de tatil ayarlandı.

Balayı gibi tatil! Otelin bir gecelik fiyatı dudak uçuklattı

GECELİĞİ 35 BİN LİRA

Ünlü popçunun 13,6 milyonluk hesabından reklam yapması karşılığında Maldivler'de lüks otelin geceliği 35 bin liralık odalarında ön balayına çıktı. Hesabından paylaşımları devam eden Hadise'nin neredeyse tatilini bedavaya getirdiği öğrenildi.

Balayı gibi tatil! Otelin bir gecelik fiyatı dudak uçuklattı

TATİL POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tatilden paylaşım yapan şarkıcı, kumsalda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.Son zamanlarda kıyafet konusunda daha temkinli davranan Hadise,tatil pozlarına da aynı hassasiyeti gösterdi.

Balayı gibi tatil! Otelin bir gecelik fiyatı dudak uçuklattı
Balayı gibi tatil! Otelin bir gecelik fiyatı dudak uçuklattı
Balayı gibi tatil! Otelin bir gecelik fiyatı dudak uçuklattı
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Mehmet Dinçerler, Hadise, Maldiv, Tatil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ön balayında sponsor firmalar birbirleriyle yarıştı! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin kaldığı otelin fiyatı duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ön balayında sponsor firmalar birbirleriyle yarıştı! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin kaldığı otelin fiyatı duyanları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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