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Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgan pozuyla kendini ti'ye aldı - Son Dakika

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgan pozuyla kendini ti'ye aldı

25.12.2021 14:50

Kasım ayında üçüncü bebeğini kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yorgana sarıldığı pozlarını paylaştı. Peş peşe verdiği eğlenceli pozlarını paylaşan oyuncuya yorum ve beğeni yağıyor.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'da Ali'yi 2020 yılında Han'ı geçtiğimiz kasım ayında da kızı Leyla'yı kucağına aldı. Şimdilerde ailesiyle evde zaman geçiren Korel, sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

YORGANA SARILIP POZ VERDİ

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, evinde yorgana sarılıp art arda pozlar verdi. Kendisini tiye alan başarılı oyuncu, paylaşımına "Sabah makyajla uyanıp yorgana sarılmayan lohusa da ne bileyim" notunu yazdı. Korel'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmeye başladı.

İşte Bergüzar Korel'in pozları...

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgana sarılıp poz verdi
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgana sarılıp poz verdi
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgana sarılıp poz verdi
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgana sarılıp poz verdi
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgana sarılıp poz verdi
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgana sarılıp poz verdi
YORUMLAR
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Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Medya, Kasım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgan pozuyla kendini ti'ye aldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu sefer de yorgan pozuyla kendini ti'ye aldı - Son Dakika
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