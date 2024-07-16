Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı - Son Dakika
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Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı

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2019 yılında ikiz kızlarını dünyaya getiren oyuncu Pelin Akil, sıkı bir diyet yaparak iğne ipliğe döndü. Bir süredir ailesiyle Yunanistan'da tatil yapan Akil, beyaz bikinisiyle peş peşe pozlar verdi. Akil, kusursuz fiziğiyle sevenlerinden tam not aldı.

16.07.2024 10:39
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Arka Sıradakiler setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturdu. 2019 yılında ikiz kızlarını dünyaya getiren Akil, sağlıklı beslenme ve sporla eski fiziğine kavuştu. Oyuncu, düzgün fiziğiyle bikinili pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

FİZİĞİYLE ŞOV YAPTI

Bir süredir eski formuna kavuşmak için düzenli spor yapan Pelin Akil, şimdilerde kızları ve eşiyle Yunanistan'da tatil yapıyor. Yoğun iş temposuna ara veren Pelin Akil, beyaz bikinisiyle peş peşe pozlar verdi. Bronz teniyle göz kamaştıran 38 yaşındaki Akil'in düzgün fiziği de görenlerden tam not aldı. Güzel oyuncu için "Bu kadın zamana karşı direniyor" yorumları yapıldı.

İşte Akil'in pozlarına gelen yorumların bazıları...

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evliliğinde kara bulutların dolaştığı ve boşanma kararı aldıkları ileri sürülmüştü. Bir davet çıkışı evliliğiyle ilgili sorulara yanıt veren Akil, "Tabi ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar da kulaktan kulağa başka şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda" demişti.

Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı

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Son Dakika Magazin Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Berat Yavuz: kocası da ki genişlik Konya ovası gerisi kimse baglamaz 8 2 Yanıtla
    Özgür Çelik: Çarşamba veya Bafra ovasida olabilir 2 0
  • İsmail: Günümüzde ki makbul erkek tipi işte 2 0 Yanıtla

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