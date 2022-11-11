Eşi acil ameliyata alınan Pelin Karahan güzel haberi verdi: Akciğeri tertemiz - Son Dakika
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Eşi acil ameliyata alınan Pelin Karahan güzel haberi verdi: Akciğeri tertemiz

11.11.2022 07:50

Eşi Bedri Güntay, geçtiğimiz günlerde akciğer embolisi nedeniyle acilen ameliyata alınan ünlü oyuncu Pelin Karahan, hastane önünde muhabirlerin sorularını yanıtlarken, "Akciğeri tertemiz oldu. Evimize geçeceğiz" diyerek güzel haberi duyurdu.

Kavak Yelleri dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Pelin Karahan'ın 2014 yılında nikah masası oturduğu eşi Bedri Güntay, geçtiğimiz günlerde akciğer embolisi nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Birkaç gündür zor günler geçiren başarılı oyuncu, hastane önünde kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AKCİĞERLERİ TERTEMİZ, TABURCU OLACAK"

Eşinin sağlık durumu hakkında güzel gelişmeler veren Pelin Karahan, "Eşimin sağlık problemleri ile 10 gündür uğraşıyorduk. Mide sıkıntısı var diye düşünüyorduk. Ama öyle değilmiş. Akciğerde bir emboli gelişti. Sağ omzunun orada bir pıhtı attı. O yüzden apar topar ameliyata alındı. Daha kötü sonuçlar olmaması için hemen müdahale edildi. Şimdi sağlık durumu iyi. Akciğeri de tertemiz oldu. Yarın inşallah taburcu olup, evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

"ÇOK SEVENİMİZ VARMIŞ"

Haberi duyan dostlarının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığı söyleyen oyuncu, "Panik yapmasınlar diye anne ve babaya bile son dakika haber verdik. Benim bir reklam lansmanım vardı. Lansmanı son dakika iptal etmek zorunda kaldım. Lansman iptal olunca basındaki arkadaşlara bilgi gitmiş. Öyle olunca her yerden mesajlar gelince ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Çok sevenimiz varmış" dedi. Sözlerini sürdüren Karahan, "Eşim bir süre kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" diyerek eşinin yanına geri döndü.

24 Haziran 2014 yılında iş adamı Bedri Güntay ile evlenen Pelin Karahan'ın bu evliliğinden Ali Demir ve Can Eyüp isimlerinde iki çocukları vardır.

Pelin Karahan Eşiyle İlgili O Gerçeği Açıkladı!
Pelin Karahan Eşiyle İlgili O Gerçeği Açıkladı!
Pelin Karahan Eşiyle İlgili O Gerçeği Açıkladı!
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Kaynak: Snob Magazin
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Pelin Karahan, Bedri Güntay, Ataşehir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşi acil ameliyata alınan Pelin Karahan güzel haberi verdi: Akciğeri tertemiz - Son Dakika

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