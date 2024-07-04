Rüştü Onur Atilla\'dan "Boşanmayı ben istemedim" diyen eski eşine cevap gecikmedi

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Güldür Güldür Show'daki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini bitirdi. Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan etti. Günlerdir sessiz kalan Ayyıldız, dün yaptığı açıklamada her şeyin bir anda olduğunu ve gördüğü üslubun kırıcı olduğunu söyledi. Ünlü oyuncudan eşinin sözlerine cevap gecikmedi.

AYYILDIZ: BOŞANMAK İSTEMEDİM, HER ŞEY 5 AY İÇİNDE OLDU

Boşandıktan sonra sessizliğini koruyan Sinem Ayyıldız, dün Nokta Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Boşamayı ben istemedim, çabaladım ama üslubu çok kırıcı ve netti. Her şey 5 ay içinde oldu ve her şey yeterince çirkin" dedi.

ONUR ATİLLA'DAN CEVAP: DAHA FAZLA ÇİRKİNLEŞMEDEN KONUŞAYIM

Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımda çocuklarını tatile götürdüğünü söyleyen Atilla "İyiliğimi isteyen herkes susmamı istedi. Daha iyi olmadı. Daha fazla çirkinleşmeden ben bir konuşayım. Yoldayım, çocukları tatile götürüyorum. Akşama ben konuşayım bir" ifadelerini kullandı.

"İTHAMLARI DEVAM EDERSE MAHKEME HUZURUNDA HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Oyuncu akşam yaptığı yazılı açıklamada ise eski eşini hedef alarak yeni aşkı Nez'e de sahip çıktı. Bu süreçte yaşananları anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Sinem Ayyıldız, hayatımdaki en değerli iki varlığımın, çocuklarımın annesidir. Kendisi hakkında burada konuşmam. Bana yöneltilen suçlamalara karşılık vermem. Zaman geçtikçe daha sağduyulu olacağına inanmak istiyorum. Asılsız ithamlar devam ettiği takdirde mahkemeler huzurunda, adalete güvenerek hakkımı arayacağım, umarım gerekmez."

"OCAK AYINDA EVDEN AYRILDIM VE ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDIK"

"Ocak ayında evden ayrıldım ve 6 ay içinde boşandık. Anlaşmalı olarak boşandık. Karşı taraf istemese anlaşmalı boşanılabilir mi? Hayır. Birlikte imza attık ve boşandık. Sebebi, sebepleri bizim mahremimizdir. Ben eski eşimin ailesine de sorumluyum, çocuklarıma da. Benim için hiç ama hiç kolay olmadı çocuklarımdan ayrılmak. Zayıfladım diye yuvamı yıkacak karakterde olmadığımı biliyorum. Ne mutlu ki ben kendimi biliyorum, vicdanım çok rahat."

"ZAMANINDA AKBİLİMİ DOLDURAN EŞİME EN İYİ ŞARTLARI SAĞLAYARAK AYRILDIM"

"Mahremimizi bu mecralarda meze etmem. Biz eski eşimle yıprandık, yorulduk, birbirimizi mutsuz etmeye başladık, tartışma ve kavga ortamında çocuklarımızı büyütmek istemedik. Boşanmamak için tek taraflı çabalandıysa da henüz evliyken şartları güzelleştirmek için de ben çok çabaladım. Olmadı… Daha iyi bir baba olabilmek için kendi hayatımı kurmam gerekti. İlk adımı ben attım, evden ayrıldım ve boşandık. Zamanında akbilimi dolduran eski eşime en iyi şartları sağlayarak ayrıldım. Şükür kimseye muhtaç değiller, olmayacaklar."

"BİZ BİRBİRİMİZE SIĞINDIK, NEZ'İN EVLİLİĞİMİN BİTMESİYLE ALAKASI YOK"

"Nez benim sevgilimdir. Biz çok kısa zaman önce bir ilişkiye başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu zor süreç bizim umarım ilk ve son sınavımız olur. Birbirimize tutunduk ve sığındık. Nez'in evliliğimin bitmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Evlilik bitirecek yapıda bir insanı hayatıma katamam zaten. Tekrarlıyorum benim çocuklarım var, ailem var, iş arkadaşlarım ve sorumluluklarım var, eski eşime bir saygım var. Hayatın cilvesi işte biz birbirimize böyle bir zamanda denk geldik. Boşanacağımı dahi davaya on gün kala öğrenen bir insandan söz ediyorum."

"NEZ'İN LİNÇ EDİLMESİNE İZİN VERMEM"

"Yirmi beş yılda namusuyla kariyerini inşa etmiş bir kadının, asla böyle konularla gündeme gelmeyen bir sanatçının, meslektaşımın, sevdiğim insanın, sevgili Nez'in linç edilmesine izin vermem. Ortada bir ihanet yok. Bunun aksini ispat edebilecek en ufak bir delil ya da tanık bulunamayacağı gibi, bizim tanışmamızın 28 Mayıs'ta olduğunu ve ilişkimizin ben boşandıktan sonra başladığını ispatlayabileceğimiz pek çok delil vardır."

"NEZ'LE BEN MASUMUZ, BELKİ ESKİ EŞİM DE İLİŞKİ KURMUŞTUR"

"Velhasıl, Nez ve ben masumuz. Öte yandan herkes istediği hayatı yaşayabilir. Yeni ilişkiler kurabilir, belki de kurmuştur… Biz tanınmış insanlar olduğumuz ve mutluluğumuzu başka insanlardan önce kendimiz paylaştığımız için günah keçisi ilan edildik. Eski eşime de mutluluklar diliyorum. Canı gönülden diliyorum. Bazen de medyatik olmamak iyidir dedirtti bu son günler bana. Yaşayan yaşıyor, ama biz mutlu olmak isteyince? Bakın neler oluyor... Çok üzücü. Artık benim tarafımdan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmeyecek. Çocuklarım için susuyorum. Sevginin kazanması dileğimle."