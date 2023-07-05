Sahte içki yüzünden yoğun bakımda olan oyuncu Şekip Taşpınar taburcu edildi - Son Dakika
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Sahte içki yüzünden yoğun bakımda olan oyuncu Şekip Taşpınar taburcu edildi

Sahte içki yüzünden yoğun bakımda olan oyuncu Şekip Taşpınar taburcu edildi

05.07.2023 14:41

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Taşpınar, tedavi sürecinde kendisine destek olan hastane personeline ve doktorlara teşekkür etti.

Yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki "Cevat Akarsu" rolüyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar, sahte içki nedeniyle 8 Haziran'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınarak entübe edilen oyuncudan beklenen haber geldi ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Zorlu bir süreçten geçen oyuncunun verdiği kilolar ise görenleri şaşırttı.

"BENİ SAĞLIĞIMA KAVUŞTURDULAR"

Günler sonra Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, son halini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Dostlar, bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız. Yoğun bakımdan servise çıktığım güne, servisten evime kavuştuğum 4 Temmuz gününe kadar tıbbi bilgileriyle bir o kadar da insani destekleriyle beni sağlığıma kavuşturan Muğla Sıtkı Koçman Üniv. Eğt. Arş. Hastanesi'nin tüm personeline minnettarım."

"BANA İKİNCİ BİR YAŞAM VERDİNİZ"

Nefrolog Prof. Dr. Bülent Huddam ve ekibi, Nörolog Prof. Dr. Vedat Semai Bek, İç Hastalıkları hekimimiz Yaşar Yılmazkarabulut, Yoğun bakımdayken süreci en ince ayrıntısına kadar takip edip gece gündüz demeden tüm bilgileri aktaran doktorumuz Ercan Gönül ve her şeyi baştan sona ilgiyle takip edip, taburcu olduğum gün bizi odasında ağırlama ve arabamıza kadar uğurlama nezaketini gösteren değerli başhekimimiz Prof. Dr. Turhan Togan hoca... Bana ikinci bir yaşam verdiniz. Ne kadar teşekkür etsem, az."

"ARTIK EVİMDEYİM, GÜÇ TOPLUYOR OLACAĞIM"

"Hastane sürecimde yaptığı ilkeli, etik haberlerle hem kamuyu bilgilendiren hem desteğini esirgemeyen basın emekçisi gazeteci arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım. Çok sevgiler."

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Kurtlar Vadisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahte içki yüzünden yoğun bakımda olan oyuncu Şekip Taşpınar taburcu edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte içki yüzünden yoğun bakımda olan oyuncu Şekip Taşpınar taburcu edildi - Son Dakika
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