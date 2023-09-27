Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın yasak aşkının karısıyla fotoğrafı çıktı - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın yasak aşkının karısıyla fotoğrafı çıktı

Serenay Sarıkaya\'nın annesi Umay Seyhan\'ın yasak aşkının karısıyla fotoğrafı çıktı
Son Güncelleme: 27.09.2023 16:05

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile sarmaş dolaş görüntülendi. Aileyle komşu olan Seyhan'ın Kenan Tosun'un eşi ile çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, geçtiğimiz günlerde bir erkekle İstanbul Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı. Yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Seyhan'ın Tosun'un eşiyle görüntüsü ortaya çıktı.

YASAK AŞKININ EŞİYLE ARKADAŞMIŞ

Badesnews'te yer alan habere göre, Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, komşusu Kenan Tosun'ın eşi Serpil Tosun ile yakın arkadaş. Sık sık bir araya gelen Seyhan ve Serpil Tosun'un kahkaha atarak çektirdikleri bir fotoğraf ortaya çıkarken Seyhan'ın yasak aşkın ortaya çıkmasından rahatsız olmadığı ileri sürüldü.

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Yaşanan duruma sessiz kalan Serpil Tosun'un Instagram'da "Bu Serenay da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı su gibi kadınsınız maşallah" yorumunu beğenmesi de adeta yasak aşkı doğrula.

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Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Umay Seyhan'ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptığı görüldü. Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun'un evli olduğu ileri sürüldü. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da öğrenildi.

Tosun ailesi
Umay Seyhan
Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi

Serenay Sarıkaya, Cansu Tosun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın yasak aşkının karısıyla fotoğrafı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın yasak aşkının karısıyla fotoğrafı çıktı - Son Dakika
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