Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme - Son Dakika
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Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme

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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılmasının ardından adı Arjantinli yıldız futbolcuyla aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Antalya'da hayranlarıyla bir araya geldiği konserde sarı-kırmızılı taraftarların çok sevdiği ve Icardi ile özdeşleşen "Aşkım Olayım" şarkısını söylerken Icardi'nin gol sevincini yaptı. Bu konsere ait karelerden paylaşım yapan Sağın'a taraftarlar "Icardi" yorumları yağdırdı.

11.11.2024 16:04
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin son durağı olan Antalya'da festival konserleri, Simge Sağın'ın konseriyle sona erdi. Icardi'nin Wanda Nara ile birlikteliğinin bitmesiyle adı Arjantinli yıldız ile aşk dedikodularına karışan Sağın, bu konserde Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken golcü futbolcuya gönderme yaptı.

ICARDI SEVİNCİ YAPTI

Sevilen şarkıcı, "Aşkın Olayım", "Önümüz Yaz", "Yankı" gibi, bu yaza damgasını vuran şarkılarını peş peşe söyledi. Simge Sağın, Galatarasay taraftarı tarafından adeta marş gibi sevilen Aşkın Olayım şarkısını seslendirirken sarı kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin meşhur gol sevinci hareketini yaptı.

Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Zaman zaman adının aşk iddialarına karıştığı yıldız futbolcu Icardi'nin gol sevincini yaptığı konserden kareleri sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcıya birçok kullanıcı tarafından "Icardi" yorumları yapıldı.

Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme

ICARDI SİMGE'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Wanda Nara ile birlikteliği sona eren Galatasaraylı Mauro Icardi'den Simge Sağın hamle gelmişti. Nara'nın kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamasının ardından Icardi'nin Tottenham maçı öncesi antrenmanda çekilen fotoğrafında parmağında yüzük olmadığı görülmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Icardi'den sürpriz bir Simge Sağın hamlesi gelmişti. Icardi, sosyal medya hesabından şarkıcı Simge Sağın'ı takibe alıp bir gönderisini beğenmiş sonrasında ise Simge Sağın, Mauro Icardi'nin takibine, takiple karşılık vermişti.

Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme

SİMGE ICARDI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Simge Sağın verdiği bir röportajda Icardi hakkında, "Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri. Ona ne söylense yakışır. Hem başarılı hem düzgün biri. Yakışıklı ona olur" ifadelerini kullanmıştı.

Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme

WANDA NARA'NIN AÇIKLAMASI

Yeni sevgilisi L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara, gelen tepkilerin ardından yaptığı ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim."

Simge\'den Icardi\'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme

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Son Dakika Magazin Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatma Öztürk:
    kart wanda ile ne işin var İcardi işte sana fıstık gibi hatun 19 2 Yanıtla
  • Murat:
    Ahlaksızlığı sempatik gösterenlere nalet olsun 18 1 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Düzgün biri demiş takım arkadaşı karısına baktığını bilmiyor mu nasıl düzgün oluyor bu ahlaksızlık yapan düzgün mü oluyor ? 14 3 Yanıtla
  • Murat:
    Simge sagin cok cirkinsin 4 0 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Bu teyze en azından o kaşardan iyidir. Ama cardi gavo olunca farketmiyor 2 0 Yanıtla
  • Murat:
    abazalık başa bela 1 0 Yanıtla
  • Ali yildirim:
    İkisi de istiyor gibi, neden olmasın ? Geç kalınmış bir birliktelik 0 0 Yanıtla
  • Mete Knbr:
    Senin popon wanda nın yarısı kadar yok seni ne yapsın be yaaa :) ne günlere kaldık herkes kendini pazarlama peşinde 0 0 Yanıtla
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