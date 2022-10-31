Şarkıcı Melike Şahin'in aralarındaki yaş farkı olay olan sevgilisi ile evli olduğu iddia edildi

Son dönemin en sevilen şarkıcılarından olan Melike Şahin, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medyadan paylaştığı kareyle kutlamıştı.

EVLİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İkili bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Melike Şahin ve sevgilisi arasındaki çok konuşuldu. Sevilen şarkıcı sevgilisiyle olan fotoğrafına "5" notu düştü. Onedio'nun haberine göre, genç şarkıcının yanındaki kişi sevgilisi değil eşi. Özel hayatıyla ön planda olmayan Şahin, adının Sedat olduğu söylenen eşi hakkında ser verip sır vermiyor.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Başarılı şarkıcı sosyal medya hesabından "Sedoşko" diye seslendiği sevgilisiyle zaman zaman samimi pozlarını paylaşıp altına duygusal notlar iliştiriyor.