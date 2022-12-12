Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu - Son Dakika
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Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu

12.12.2022 14:01

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün ilk yarışmacısının şarkıcı Berdan Mardini olduğunu duyurdu. Haberi sosyal medya hesabından veren Ilıcalı, Mardini'ye başarılar diledi.

Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısı ise uzun zamandır yaptığı sporlarla sık sık adından söz ettiren Berdan Mardini oldu.

Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı şarkıcı Berdan Mardini oldu
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Berdan Mardini, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu - Son Dakika
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