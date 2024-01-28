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Survivor 2024 All Star... NAGİHAN İLE SAHRA ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK! - Son Dakika
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Survivor 2024 All Star... NAGİHAN İLE SAHRA ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK!

Survivor 2024 All Star'da heyecan doludizgin devam ediyor. Mavi Takım ile Kırmızı Takım'ın mücadelesinde dokunulmazlığı kazanan belli oldu. Bu haftaki ilk dokunulmazlığı kazanan yine Mavi Takım oldu. Konseyde birinci gitme adayı da belli oldu. Nagihan gözyaşlarına boğuldu "Ben durup dururken bu suçu işlemedim" dedi ve anlattı.

Survivor 2024 All Star... NAGİHAN İLE SAHRA ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK!
28.01.2024 - 07:46,  Güncelleme: 08:07
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Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Haftalar ilerledikçe mücadele daha da sert geçmeye başladı. Oyun esnasında Nagihan'ın yaptıklarına Acun Ilıcalı tepki gösterdi. Konsey'de Nagihan ile Acun Ilıcalı arasında ciddi gerilim yaşandı.

Survivor All Starda dokunulmazlık sembolü sahibini buldu Birinci gitme adayı belli oldu Nagihan gözyaşlarına boğuldu

Büyük üzüntü yaşayan Merve "Çok kaybediyoruz. Çok sakatımız var. Motivasyon eksikliği çok büyük. Kimse birbirine inanmıyor. En son 4 dokunulmazlık kaybettik. Bizim acilen önce kendimize inanmamız lazım.

Daha sonra da birbirimize inanmamız lazım. Eşleşmeler yapılıyor, seçim yapılırken 'nasıl olsa olsun modunda' herkes. Yanlış seçilmeler yapılıyor daha sonra. Bugün şans bir kere bizden yana olsun ya. Çıldırıyorum, gerçekten çıldırıyorum ya" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor All Starda dokunulmazlık sembolü sahibini buldu Birinci gitme adayı belli oldu Nagihan gözyaşlarına boğuldu

TAKIMI NE AYAĞA KALDIRACAK?

Kırmızı takımdaki Turabi "Tek çare doğru eksilme. Doğru eksildikten sonra bu çukurdan çıkacağız. Kemik kadro kalınca yenmeye başlayacağız. Bu Survivor'ın cilvesi.

2014'te de 45 gün hiç kazanamadık, doğru eksildikten sonra yenmeye başlıyorsunuz. Yenilen takım doğru azalırsa diğer takımı ard arda yener. Bunu da ilerleyen zamanda göreceğimize inanıyorum" dedi.

Survivor All Starda dokunulmazlık sembolü sahibini buldu Birinci gitme adayı belli oldu Nagihan gözyaşlarına boğuldu

DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜ YASİN'E VERİLDİ

Son dönemlerde değil aslında uzun zamandır başarılı gidiyordu. Bugün de başarılı oyun sergilemesi sembolün Yasin'e verilmesine neden oldu. Yasin arkadaşı Yaman'ı da yanına çağırarak sembolü takımına götürdü.

Survivor All Starda dokunulmazlık sembolü sahibini buldu Birinci gitme adayı belli oldu Nagihan gözyaşlarına boğuldu

ÖNCE BU KONUYU KONUŞMAMIZ GEREKİYOR

Konsey'de Acun Ilıcalı "Takım değerlendirmesine geçmeden önce bizim için çok önemli bir konu var ve bunu konuşmamız gerekiyor açık bir şekilde" dedi.

Ilıcalı "Survivor'da belli kurallarının olduğu, yarışmacıların birbirlerine saygı çerçevesinde medeni çerçevelerde konuşması gerektiğini unutuyoruz. Maalesef oyun alanında istemediğimiz şeyler yaşandı. Konu Nagihan ile Sahra arasındaydı.

Seyircilerimiz bunları görmedi. Konu özel hayat ile ilgili çok ciddi derecede kötü söz olduğu için biz bu görüntüleri yayınlamak istemedik. Kadın yarışmacı ve maalesef özellikle Nagihan tarafından çok üzücü duymak istemediğimiz kelimeler vardı. Hep beraber çok üzüldük prodüksiyon olarak" dedi ve sözü Nagihan'a verdi.

Survivor All Starda dokunulmazlık sembolü sahibini buldu Birinci gitme adayı belli oldu Nagihan gözyaşlarına boğuldu

"SADECE SUÇLU BEN DEĞİLİM"

Nagihan "Acun bey siz sadece burada olanları duydunuz. Dışarda yaşananları hiç bilmiyorsunuz. Bana karşı çok çirkin sözler vardı burada söyleyemem.

Bunun yanında burada hep özel hayatlar buraya yansıtılmamalı deniliyordu ve biz hiç özel hayatımızı buraya yansıtmadık. Ama karşı takım bizi hep özel hayatımızdan vurdu, başta Turabi olmak üzere çirkin sözler sarfedildi.

Turabi ile baş edemeyince sonra sıra bana geldi. Sahra ile benim geçmişte yaşadığımız olaylar vardı konu kapandı buraya taşımadık. Ta ki bir oyunda bana bir yakıştırması oldu takımdan arkadaşlar bana söyleyince gidip Sahra'ya sordum 'Bana bunu söyledin mi' dedim.

Ve söylediğini öğrenmiş oldum. O da benim kırmızı çizgimdi. Özel hayat madem buraya taşınmayacaktı, o çirkin sözlerle o kapıyı araladı. Kendileri yapınca çok normal biz karşılık verince mi anormal oluyor.

Ben buraya savaşmaya geldim ben buraya mücadele etmeye geldim. Beni kimsenin özel hayatı ilgilendirmiyor. Ama bu arkadaş sözden anlamıyor. Sözden anlamadığı için de ben yapmam gerekeni yapmak zorunda kaldım.

Bazı şeyleri bilmiyorsunuz ama tepki gösterince suçlu ben oluyorum. Benim özel hayatımı neden buralara taşıyorlar. Böyle olursa da Nagihan normal duramaz. Diskalifiye ettirmek için her yolu deniyorlar.

Kendilerinin söyledikleri akla hayalin almayacağı şeyler. Bilmiyorsunuz ama bizim aramızda yaşananları ikimiz biliyoruz. Bana bulaşmasınlar. Bana belaltı kimse vurmasın. Sadece suçlu ben değilim. Sahra'nın burada bana bir takıklığı var.

Ben de biliyorum özel hayata girmemek gerektiğini ama bu kız bundan anlıyordu başka türlü susmayacaktı. Yılanın başını ezmek zorunda kaldım. İsterseniz beni eleyin isterseniz ceza verin ben durup dururken kimseye saldırmıyorım. Ben durup dururken bu suçu işlemedim, işlettirildim" dedi.

Survivor All Starda dokunulmazlık sembolü sahibini buldu Birinci gitme adayı belli oldu Nagihan gözyaşlarına boğuldu

"SENİNLE UZLAŞMA ŞANSIMIZ YOK"

Ben kendi değerlendirmemi söyleyeyim diyen Ilıcalı "Şu anlattıkların benim gördüğüm yaşadığım olayların bir açıklaması olamaz. Senin yaşadığın sinir stresi anlarım ama sen şunu mu istiyorsun, kötü sözü bağıra çağıra söyleyecek misin?

Yok ben tahrik edildim vs. Bu konuda uzlaşma şansımız çünkü sen gösterdiğin çirkin tavrı gözümün içine baka baka meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Sen benim sözümü kesme dinleyeceksin. Şu anda ben konuşuyorum ve dinlemen gerekiyor.

Senin gösterdiğin tavır, ben bunları yaptım yapmam gerekiyordu yılanın başını ezmem gerekiyordu yaptım, diyorsun. Benim açımdan da hiçbir kimsenin kimseye hakaret etme şansı yok.

Biri bir şey söyledi ağzından kaçar biz bunları tolere ediyoruz. Sen diyorsun ki bana bir şey söylerse oradan girer buradan çıkarım diyorsun. Bu programda bunlara izin veremem" dedi.

Survivor All Starda dokunulmazlık sembolü sahibini buldu Birinci gitme adayı belli oldu Nagihan gözyaşlarına boğuldu

"BAM TELİNE DOKUNULDU"

Pınar Nagihan için "Burada zikredilmeyen sözleri ben bildiğim için, bam teline dokunulduğu için Nagihan delirdi. Burada Nagihan'ı korumak için söylemiyorum. Söylediği sözler o kadar uzun süre söylemesi onu şu an haksız gösteriyor.

Sahra'nın o sözleri yüzünden olay buralara geldi. Olay çok hızlı büyüdü ve çok büyüdü. Herkesin siniri bozuldu. O kelime onu vuran bir kelime. Bence o söz de yanlış ve bu kadar tepki de yanlış. Başlatanın Nagihan olmadığını biliyorum" dedi.

Survivor All Starda dokunulmazlık sembolü sahibini buldu Birinci gitme adayı belli oldu Nagihan gözyaşlarına boğuldu

İKİ ÖDÜLDEN MEN KARARI

Acun Ilıcalı "Bununla ilgili bir yaptırım olacak. Bu hareket kabuledilebilir bir hareket değil. Eğer bunu bir daha yaparım söylerim diyorsan ben bu kardeşlerime bir daha bunu yaşatmayacağım.

Nagihan 2 ödülden men kararı verildi senin için ve 2 ödülden faydalanamayacaksın. Bizim kararımız bu. Sinir dayanmıyorsa o zaman devam etmeyeceksin. Sakinleşince değerlendir ve kararını ver. Ben haklıyım deyip de terör estiremezsin." dedi.

Survivor All Starda dokunulmazlık sembolü sahibini buldu Birinci gitme adayı belli oldu Nagihan gözyaşlarına boğuldu

BİRİNCİ GİTME ADAYI KARDENİZ

6 oy alarak en fazla oyu alan Kardeniz gitme adayı oldu. Kardeniz "Kötü bir haftaydı benim için, fakat hepimiz kendimizi temsil etsek de bazen takımdaki gerginlikler birilerinin kaderini belirleyebiliyor.

Bu hafta tamamen motivasyon kaybıyla çıktım. İnançsız çıktım. Bu beni çok etkiliyor. Umarım takımca bu gerginlikler olmaz ve ben de duellodan çıkarım" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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Turabi, Sahra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2024 All Star... NAGİHAN İLE SAHRA ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK! - Son Dakika


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