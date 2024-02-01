Survivor 2024 All Star... RİO KARNAVALI\'NA KİMLER GİDİYOR?

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Survivor 2024 All Star'da geceye dans yarışması damga vurdu. Birçok yarışmacı danslarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Bazıları gülümsetti, bazıları yetenekleriyle 'yok artık' dedirtti.

6 yarışmacı ödülü kazandı. Her biri yanlarında götürmek istedikleri isimleri de açıkladı. Acun Ilıcalı aynı yüzdeyi almasına rağmen diğer arkadaşlarına daha çok kişi oy kullandığı için ödülü kaybeden bir kişinin daha haksızlık olmaması için kendi kontenjanından ödüle gideceğini açıkladı.

İlk tur puanları şu şekilde:

Turabi: 28,5

Berna: 28

Poyraz: 27

Ogeday: 26

Gizem: 26

Yağmur: 25,5

Merve: 24

Pınar: 23,5

Aleyna: 23,5

Özgür: 23,5

Begüm: 23

Nefise: 22,5

Kardeniz: 22

Hakan: 22

Damla: 21

Aysu: 21

Sercan: 21

Nagihan: 20,5

Furkan: 20,5

Seda: 20

Ersin: 20

Yaman: 19

Yunus Emre: 18,5

Yasin: 18,5

ŞAMPİYON DAMLA CAN

İzleyicilerin kazananı belirlediği ikinci tur da nefes kesti. Dans şampiyonası birincisi Damla Can, ikincisi Yağmur, üçüncüsü Özgür, dördüncüsü Turabi, beşincisi Furkan, altıncı ise Ogeday oldu.

Acun Ilıcalı, ödülü kazanan yarışmacıların dans yarışmasında yarışıp ikinci tura kalanlardan birini seçebileceğini açıkladı. Yarışmacılarından kendileri ile beraber götürecekleri yarışmacılar şu şekilde:

1- Damla Can : Hakan Hatipoğlu

2- Yağmur Banda : Gizem Memiç

3- Özgür : Sercan Yıldırım

4- Turabi : Merve Aydın

5- Furkan : Yiğit Poyraz

6 - Ogeday : Nefise Karatay

Aynı puanda olduğu için Acun Ilıcalı kendi kontenjanından Berna'nın da Rio ödülünde yer alacağını açıkladı.