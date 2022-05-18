Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, dün akşam 107. yeni bölümünde ekrana geldi. Peş peşe oynana 6 dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet eleme adayı oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN 6 KİŞİ ELEMEYE KALDI

Survivor'da elenen Barış'ın ardından aynı hafta Merve ve Parviz de sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmesinin ardından eleme yapılmamıştı. Survivor'da ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı da Berkan Karabulut olmuştu. Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında 4. eleme adayı Seda oldu. Beşinci eleme adayı ise gönüllüler takımından Ogeday oldu. Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, ada konseyinde altıncı eleme adayı olarak Hikmet'in adını yazdı. Survivor'da elemeye kalan Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet için SMS oylaması yapıldı.

SEDA HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Oylama sonuçlarına göre Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet arasından en az oyu alan yarışmacı Seda oldu. Survivor'dan elenen Seda ile ikiz kardeşi Sema gözyaşlarına boğulurken Nagehan ise takım arkadaşının elenmesini büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.

"ERKEKLERLE YARIŞMAK İSTİYORDUM"

Survivor'da ilk defa eleme potasına giren ve elenen Seda gözyaşları içinde yaptığı veda konuşmasında "Ben en iyi kadınların içinde buraya davet edildim. Çok üzgünüm. Çok mutlu bir hayatım var ama burada bir daha yarışamamak beni üzüyor. Tek hayalim yarışmaktı onu da sizin sayenizde aldım. Ben erkeklerle yarışmak istiyordum, hayallerim vardı. Sema'yı burada bırakacak olmak çok üzücü. Yolum bu kadarmış yapacak bir şey yok" dedi.

ACUN ILICALI: PERFORMANSIN TARTIŞILMAZ

Seda'nın elenmesi hakkında konuşan Acun Ilıcalı ise "Çok değerli bir yarışmacısın. Performansın da tartışılacak bir performans değil. Ciddi bir oy aldın ama burası All Star. Çok seveniniz var ve ben hayretler içerisinden size kullanılan oyları seyrediyorum. Karakter olarak efendiliğinle her zaman örnek oldun. Örnek bir annesin. Çocuklarına olan düşkünlüğünü biliyorum. Eşini de tanıdım, çok güzel bir ailen var. Güzel kalbinle güzel şeyler yaşamanı diliyorum. Tabi ki de görüşeceğiz ama yarışma için bir kayıp oldun. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KOŞARAK KARDEŞİNE SARILDI

Dominik hayallerini noktalayan Seda, konseyden ayrılmak üzereyken kardeşi Sema koşarak sarıldı. İkiz kardeşler gözyaşları içinde birbirlerine veda ederken, takım arkadaşlarını da duygulandırdı.