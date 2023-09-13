Taylor Swift, MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı - Son Dakika

Taylor Swift, MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı

Son Güncelleme: 13.09.2023 15:05

MTV Video Müzik Ödülleri'nde her yıl en iyiler seçilirken, Taylor Swift 9 dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu. Swift, bu yıl ilk kez tamamı kadın adaylardan oluşan 'Yılın Sanatçısı' kategorisi dahil olmak üzere 9 ödülle evine döndü.

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken, 9 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.

ÖDÜLLERİ TOPLADI

11 farklı dalda aday gösterilen Swift, MTV tarihinde bu yıl ilk kez tamamı kadın adaylardan oluşan "Yılın Sanatçısı" kategorisi de dahil olmak üzere 9 ödülle evine döndü. Swift'in "Karma" şarkısında düet yaptığı şarkıcı Ice Spice, "En İyi Yeni Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Selena Gomez ve Rema, "Calm Down" şarkısı ile bu sene MTV ödüllerinde ilk kez verilen, birkaç türün kombinasyonu olan ve "Afrika ezgileri içeren" anlamına gelen "En İyi Afrobeat" ödülünü kazandı. "TQG" şarkısında düet yaptığı şarkıcı Karol G. ile "En İyi İşbirliği" ödülüne layık görülen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, "Video Öncü" ödülünü de aldı.

Taylor Swift MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı

BLACKPINK YILIN GRUBU SEÇİLDİ

Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde "En iyi K-Pop" ödülü Stray Kids grubuna verilirken BLACKPINK "Yılın Grubu" seçildi. Jung Kook ve Latto'nun "Seven" şarkısı "Yazın Şarkısı" ödülünü aldı. Faslı sanatçı French Montana, 8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelen depreme dikkati çekerek yardım çağrısı yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

"Küresel İkon" ödülünü kazanan Rapçi Puff Daddy, 2005'ten bu yana ilk defa MTV ödül töreninde sahneye çıktı.
Ödül töreninde Demi Lovato, Cardi B, Megan Thee Stallion ve Güney Koreli müzik grubu Stray Kids gibi pek çok sanatçı sahne aldı. Programın sonunda Hip-hop'un 50'nci yılı, Grandmaster Flash, Nicki Minaj ve Lil Wayne gibi pek çok sanatçının yer aldığı final performansı ile kutlandı.

Taylor Swift MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı
Taylor Swift MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı
Taylor Swift MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı
Taylor Swift MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı
Taylor Swift MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı
Taylor Swift MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı
Taylor Swift MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı
2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! 2 ödül alan Taylor Swift, büyük bir başarı elde etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Magazin Taylor Swift, MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taylor Swift, MTV Video Müzik Ödülleri'nde 9 ödül kazandı - Son Dakika
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