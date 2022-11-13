Rahşan Gülşan , " Masum , tertemiz insanlara böyle korkunç bir ölümü, bize bu korkuyu müstahak görenler emellerine ulaşamayacak. Allah hayatını kaybedenlere gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

İstiklal Caddesi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki yağdı: Allah bin belanızı versin - Son Dakika

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