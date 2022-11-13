Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından ünlü isimler saldırıya sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Gonca Vuslateri, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Rahşan Gülşan, " Masum, tertemiz insanlara böyle korkunç bir ölümü, bize bu korkuyu müstahak görenler emellerine ulaşamayacak. Allah hayatını kaybedenlere gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın, "Taksim görüntülerde bebek arabası gördüm …. Korkunç videolar" şeklinde paylaşım yaptı.
Demet Akbağ, paylaşımında "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" diye yazdı.
Haluk Levent ise tepkisini "Allah bin belanızı versin !" sözleriyle dile getirdi.
Cenk Eren, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Burak Deniz, "İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.. Yaralılar acil şifa bulsun.. Çok üzgünüm çok..." ifadelerini kullandı.
Demet Özdemir de, "İstiklal Caddesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet , sevenlerine,ailelerine baş sağlığı diliyorum , yaralılar için acil şifalar ! Hayretler içerisindeyim …Çok üzgünüm" dedi.
Son Dakika › Magazin › Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki yağdı: Allah bin belanızı versin - Son Dakika