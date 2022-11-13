Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki yağdı: Allah bin belanızı versin - Son Dakika
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Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki yağdı: Allah bin belanızı versin

14.11.2022 00:06

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıya sanat dünyasından tepkiler gecikmedi. Saldırıyı lanetleyen ünlü isimler çok üzgün olduklarını belirterek, yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Haluk Levent tepkisini, "Allah bin belanızı versin" sözleriyle dile getirdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından ünlü isimler saldırıya sert tepki gösterdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PATLAMAYA SERT TEPKİ

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Gonca Vuslateri, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

"BU KORKUYU MÜSTAHAK GÖRENLER EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Rahşan Gülşan, " Masum, tertemiz insanlara böyle korkunç bir ölümü, bize bu korkuyu müstahak görenler emellerine ulaşamayacak. Allah hayatını kaybedenlere gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ VİDEOLAR"

Demet Akalın, "Taksim görüntülerde bebek arabası gördüm …. Korkunç videolar" şeklinde paylaşım yaptı.

Demet Akbağ, paylaşımında "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" diye yazdı.

"ALLAH BİN BELANIZI VERSİN"

Haluk Levent ise tepkisini "Allah bin belanızı versin !" sözleriyle dile getirdi.

Cenk Eren, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Burak Deniz, "İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.. Yaralılar acil şifa bulsun.. Çok üzgünüm çok..." ifadelerini kullandı.

"HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM"

Demet Özdemir de, "İstiklal Caddesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet , sevenlerine,ailelerine baş sağlığı diliyorum , yaralılar için acil şifalar ! Hayretler içerisindeyim …Çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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İstiklal Caddesi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepki yağdı: Allah bin belanızı versin - Son Dakika

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