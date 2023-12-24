ÜNLÜ İSİMLERDEN ŞEHİTLERİMİZE TAZİYE MESAJLARI!

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. 22 Aralık'ta 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Acı haber Türkiye'nin yüreğine bir kor gibi düşerken, ünlü isimlerde sosyal medya hesaplarından teröre lanet okuyan paylaşımlar yaptı.

12 kahraman Mehmetçik için taziye mesajı da yayınlayan ünlü isimlerin paylaşımları şöyle;

ACUN ILICALI

"Şehitlerimizin acısını yaşarken 6 kahraman askerimizin daha şehit haberini almak yüreğimizi yaktı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun."

SEDA SAYAN

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Irak'ın kuzeyinde şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar, ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum. Operasyonda görev alan tüm kahramanlarınızın Allah, yardımcısı olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

TÜRKAN ŞORAY

"Şehitlerimize yine içimiz yandı. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

FİLİZ AKIN

"Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var. Başımız sağ olsun."

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Son 24 saatte 12 askerimiz şehit oldu."

SÜHA UYGUR

Şehitlerimize rahmet, ailelerine sonsuz sabırlar diliyorum. Kelimeler, ne yazık ki yetersiz kalıyor. Başımız sağ olsun."

EROL EVGİN

"Bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum."

FERHAT GÖÇER

"Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan mehmetçiklerimize, vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum…"

GUPSE ÖZAY

"Şehit ailesi için 1 büyük bir rakamdır."

HADİSE

"Hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre lanet olsun."

DEMET AKALIN

"Allah, hanelerine sükunet, göğüslerine sabır indirsin. Şehidimiz var."

YASEMİN ŞEFKATLİ

"Başımız sağ olsun."

TARKAN

"Terörün ailelerinden kopardığı şehitlerimize Allah'tan rahmet, içleri yanan aile ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum. Başımız sağ olsun."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Her gün lanetlesek yetmiyor. Maalesef 40 yıldır bitmiyor bu aşağılık terör. Yine canlarımız gitti. Kahraman şehit askerlerimize rahmet, acılı ailelerine ve tüm Türk milletine baş sağlığı diliyorum."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Hepimizin başı sağ olsun… Ailelerine ve sevenlerine sabır dilerim…"