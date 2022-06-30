Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

30.06.2022 16:25

Türk sinema tarihinin efsane ismi Cüneyt Arkın, sevenlerinin katıldığı geniş çaplı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Hayat arkadaşını kaybeden Betül Cüreklibatır, eşinin mezar başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Salı günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın için bugün Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde usta oyuncu, alkışlar ve sloganlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

KEREM ALIŞIK: YEŞİLÇAM ARKADAŞLARININ YANINA GİTTİ

Teşvikiye Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazına usta sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.
Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Kerem Alışık, Arkın'ın çok büyük bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Nefesimizi tutar gibi tutuyoruz kendimizi. Hakikaten filmimiz koptu diyeyim. Sokaklarda adını koşturduğumuz çocukluğumuz koptu. İçimizden bir parça koptu. Sıcak ekmek kokuları bıraktı kalbimizde, gitti. Bütün Yeşilçam arkadaşlarının yanına gitti. Milletçe başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.

AYDAN ŞENER: İÇİNE DOĞMUŞ GİBİ FATMA GİRİK'E 'BEN DE GELECEĞİM' DEDİ

Oyuncu Aydan Şener, her cenazede üzüntüsünün daha da arttığını belirterek, "Hepsi birer birer gidiyor. Çok üzgünüz. Özel bir sanatçıydı. Gelmiş geçmiş en yakışıklı aktörlerden biriydi. Son dönem biraz sağlık sorunları yaşıyordu. Hatta Fatma Girik'e 'Ben de geleceğim.' demişti. Sanki içine doğmuş gibi. Canım benim. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

SÜHEYLA ARTUN: YEŞİLÇAM BABASINI KAYBETTİ

Sanatçının, "Kara Murat Devler Savaşıyor" filminde prenses rolünü oynayan Süheyla Artun ise o filmin çekimlerinde bir ay birlikte vakit geçirdiklerini belirtti. Artun, Arkın'ın çok sempatik, alçak gönüllü ve dünya çapında bir insan olduğunun altını çizerek, "Bir daha gelmez onun gibi birisi. Yeri doldurulmaz bir insan. Yeşilçam babasını kaybetti" diye konuştu.

ACILI EŞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sanatçının eşi Betül Cüreklibatır ile çocuklarının taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta oyuncular Ediz Hun, Serdar Gökhan ve Nuri Alço ile kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Hayat arkadaşının mezarı başına oturan acılı eş Betül Arkın gözyaşlarına boğuldu.

YORUMLAR
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Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi Babasına onun repliğiyle veda etti Babasına onun repliğiyle veda etti
Kaynak: AA

Cüneyt Arkın, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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