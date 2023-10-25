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Uzay Hepari'nin eşi Zeynep Tunuslu'dan olay yaratacak çıkış: Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'yle beraberken bana aşıkmış - Son Dakika

Uzay Hepari'nin eşi Zeynep Tunuslu'dan olay yaratacak çıkış: Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'yle beraberken bana aşıkmış

Son Güncelleme: 25.10.2023 12:21

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Zeynep Tunuslu yıllar önce Demet Akbağ'ın arabasına çarparak hayatını kaybeden eşi Uzay Hepari'nin aşk hayatıyla ilgili ''Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile beraberken aşık olduğu kadın benmişim. 4 sene bana aşıkmış ve gördüğü ilk gece bana evlilik teklifi etti'' dedi.

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan modacı Zeynep Tunuslu, 1993 yılında Demet Akbağ'ın arızalanan aracına arkadan çarparak yaşamını yitiren eski eşi Uzay Heparı'nın özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Tunuslu kendisinden önce Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile birlikte olan Heparı için "Onlarla beraber olurken bana aşıkmış" ifadelerini kullandı.

"6 AY BERABERDİK AMA BENİM İÇİN 60 SENE GİBİYDİ"

Uzay Heparı ile nasıl tanıştığını anlatan Zeynep Tunuslu, şunları söyledi: "Dünya çapında ünlü bir insan. Eserleriyle dünya çapında modası geçmeyecek bir isim, bir deha bence. Türkiye için büyük şans. Hızlı bir yıldız çarpması gibi zaman yaşadık. Benim düzenlediğim bir yardım kuruluşunda tanıştık. O geceden sonra hiç ayrılmadık ve 6 ay beraber olduk. Evlendik, çocuğumuz oldu. 6 ay beraberdik ama benim için 60 sene gibi dolu doluydu. Hala benim kalbimde ve yanımdadır."

"TANIŞTIĞIMIZ GÜN BANA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ"

"Tanıştığımız Uzay 24, ben 30 yaşındaydım. Benim gözümde dört dörtlük bir insan. Biz flört edemeden direkt evlendik. Uzay, '4 yıldır sana aşığım hemen evlenmemiz lazım' dedi. Uzay bana hep 'vaktim yok hemen evlenmemiz lazım' derdi ve tanıştığımız gün evlilik teklifi etti. Benim Uzay'la tanıştığımda hayatımda biri vardı ve ona kusura bakma ben ayrılıyorum çünkü evlilik teklifi aldım dedim. O dönem birlikte olduğum kişi çok arıza çıkardı ve durumu kabullenmedi. Düğünüme bile gelerek '3 gündür tanıdığın adamla böyle olmaz, senin kafan karışık' dedi. Bizi Fatma Girik evlendirdi. Sonra düğün yaptık ünlü isimler sahne aldı. Gelinliğimi de kendim tasarladım."

"SEZEN AKSU VE YILDIZ TİLBE'YLE BİRLİKTEYKEN BANA AŞIKMIŞ"

Uzay Heparı'nın kendisinden önce Sezen Aksu'yu Yıldız Tilbe ile aldatmasıyla ilgili de konuşan Zeynep Tunuslu, "Uzay Heparı, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile beraberken aşık olduğu kadın benmişim. 4 sene bana aşıkmış ve gördüğü ilk gece evlilik teklifi etti. Evlilik imzasını atarken ona ve bana olan aşkına çok güvendim. Benden önce kiminle olduğunu ve ne yaptığını bir saniye bile sorgulamadım. Benden önce beraber olduğu kişiler beni ilgilendirmez" dedi.

SEZEN AKSU'YU YILDIZ TİLBE İLE ALDATTI

Genç yaşta şöhreti yakalayan Uzay Heparı, yıllar önce Sezen Aksu'nun orkestrasına girdi. Kısa sürede yakınlaşan Sezen Aksu ve Uzay Heparı'nın arkadaşlığı aşka dönüştü. Bu sırada Sezen Aksu, İzmir'in bir pavyonunda şarkı söyleyen Yıldız Tilbe'yi keşfetti. Ona el uzatan Aksu, Tilbe'ye evini açtı ve onu vokalisti yaptı. Aksu bu esnada ilişkisini bitirmek istedi ancak Heparı ayrılığı kabul etmedi. Aksu ile arasını düzeltmek için sık sık eve giden Heparı, Yıldız Tilbe ile tek gecelik bir ilişki yaşadı. Tilbe de yaşananların ardından Heparı ile birlikte olduğunu Sezen Aksu'ya itiraf etti.

UZAY HEPARI'YA NE OLDU?

Uzay Heparı, yaşananların ardından Aralık 1993'te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Bir döneme damga vuran Heparı, 1994 yılında Demet Akbağ'ın arızalanan aracına çarpmıştı. Heparı, 11 gün süren bitkisel hayatın ardında 31 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

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Son Dakika Magazin Uzay Hepari'nin eşi Zeynep Tunuslu'dan olay yaratacak çıkış: Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'yle beraberken bana aşıkmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzay Hepari'nin eşi Zeynep Tunuslu'dan olay yaratacak çıkış: Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'yle beraberken bana aşıkmış - Son Dakika
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