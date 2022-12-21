70 yaşında hayata gözlerini yuman Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu - Son Dakika
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70 yaşında hayata gözlerini yuman Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu

21.12.2022 15:56

Uzun yıllar demansla mücadele eden ve hafıza sorunu yaşayan Pakize Suda, 70 yaşında hayatını kaybetti. Dizilerde rol alan ve TV programları sunan Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları ise görenleri büyüledi.

Demans hastalığı ile boğuşan ve her şeyi unutan Pakize Suda'nın son hali sevenlerini üzerken, ünlü oyuncunun yeğeni bugün acı haberi verdi. Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Pakize Suda'nın son görüntüsü akıllarda kalırken, gençliği de araştırma konusu oldu.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Gençlik hali merak edilen Pakize Suda 17 yaşında Ege Güzeli seçilmiş.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Sevda Çiçeği, Davetsiz Misafir, Hayat Bilgisi, Erguvan Yıllar, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol alan Pakize Suda, televizyon programları da sundu.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş

Ünlü oyuncu son paylaşımını ise 2015'te yapmış. Ölüm haberini alan hayranları ünlü oyuncunun paylaşımına mesaj yağdırdı.

Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş
Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş
Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş
Ölümüyle yasa boğan Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu! 17'sinde Ege Güzeli seçilmiş
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Pakize Suda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 70 yaşında hayata gözlerini yuman Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 70 yaşında hayata gözlerini yuman Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu - Son Dakika
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