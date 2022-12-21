70 yaşında hayata gözlerini yuman Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu

Demans hastalığı ile boğuşan ve her şeyi unutan Pakize Suda'nın son hali sevenlerini üzerken, ünlü oyuncunun yeğeni bugün acı haberi verdi. Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti.

Pakize Suda'nın son görüntüsü akıllarda kalırken, gençliği de araştırma konusu oldu.

Gençlik hali merak edilen Pakize Suda 17 yaşında Ege Güzeli seçilmiş.

Sevda Çiçeği, Davetsiz Misafir, Hayat Bilgisi, Erguvan Yıllar, Çılgın Dersane gibi yapımlarda rol alan Pakize Suda, televizyon programları da sundu.

Ünlü oyuncu son paylaşımını ise 2015'te yapmış. Ölüm haberini alan hayranları ünlü oyuncunun paylaşımına mesaj yağdırdı.