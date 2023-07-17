Wimbledon'da Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi seyircileri üzdü

Wimbledon'da canlı yayında Kate Middleton tarafından görmezden gelinen top toplayıcı çocuğa seyirciler üzüldü

BBC One'da canlı yayınlanan olayda, tenis severler, Pazar günü beş saatlik bir Wimbledon heyecanında İspanyol 20 yaşındaki Carlos Alcaraz'ın Novak Djokovic'in SW19'daki egemenliğine son verişine tanıklık ettiler.

Yeni süperstar Alcaraz, beş setlik dev bir maçta geriden gelerek galip çıktı.

Alcaraz, tenis süper hayranı Kate Middleton'dan prestijli Wimbledon kupasını almayı büyük bir heyecanla karşıladı.

Ancak, BBC'deki izleyiciler, Prensesin diğer top toplayıcılar ile bekleyen Kate'in elini sıkmaması herkes tarafından üüzntü ile karşılandı.

Kupa verme görevini üstlenen 41 yaşındaki Galler Prensesi, ve oyun alanına uyacak şekilde tamamen yeşil bir kıyafetle ile büyüledi.

Kate, tribünlerden korta giriş yaptığında, top toplayıcı çocuklarla ve kızlarla el sıkışmak için durdu.

Ancak, izleyiciler onun farkında olmadan ilk çocuğu görmezden gelip, ikinci çocuğa geçtiğini ve ardından çizgideki diğer çocuklara doğru ilerlediğini fark ettiler.

Büyük olasılıkla kasıtlı olmamıştır.

Ama bu durumtop toplayıcı çocuk için utandırıcı bir görüntü oluşturdu.

Ve bazı hayranlar onun için tamamen yıkıldı.

Biri şöyle dedi: "Kate Middleton ilk top toplayıcı çocuğu tamamen görmezden geldi ve diğerlerinin hepsiyle el sıkıştı, zavallı adam."

Bir başkası şöyle dedi: "Kate Middleton, sıradaki ilk top toplayıcı çocuğu görmezden geldi…"

Birisi şöyle not düştü: "Kate, korta gelirken top toplayıcı çocuklarla ve kızlarla konuşuyordu. Ama ilk top toplayıcı çocuğu atlamadı mı? Onun bundan ne hissettiğini düşünüyorsunuz?"

Başka biri şöyle yanıtladı: "Çok garip, zavallı çocuk için ne kadar talihsiz ve utandırıcı olduğunu söylemeye gerek yok."

Wimbledon finalindeki ağır yenilgi sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Ons Jabeur'a Kate Middleton'dan destek geldi

Galler Prensesi Kate Middleton, Wimbledon final maçında yenilgiye uğrayan Ons Jabeur için büyük bir empati sergiledi.

28 yaşındaki Jabeur, Marketa Vondrousova'ya karşı aldığı yenilgi sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Final maçının son topu vurulduktan sonra, duygusal bir hale bürünen Jabeur, Kate Middleton tarafından teselli edildi.

41 yaşındaki Middleton, Jabeur'un üst üste ikinci kez ağır bir Wimbledon final yenilgisi almasının ardından onun omzuna dokunarak ve kendisine uzun süre sarılarak moral verdi.