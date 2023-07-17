Wimbledon'da Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi seyircileri üzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Wimbledon'da Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi seyircileri üzdü

17.07.2023 15:19

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'ın Novak Djokovic'e karşı zaferiyle sonuçlanan maçta Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi izleyiciler tarafından üzüntüyle karşılandı.

Wimbledon'da canlı yayında Kate Middleton tarafından görmezden gelinen top toplayıcı çocuğa seyirciler üzüldü

BBC One'da canlı yayınlanan olayda, tenis severler, Pazar günü beş saatlik bir Wimbledon heyecanında İspanyol 20 yaşındaki Carlos Alcaraz'ın Novak Djokovic'in SW19'daki egemenliğine son verişine tanıklık ettiler.

Yeni süperstar Alcaraz, beş setlik dev bir maçta geriden gelerek galip çıktı.

Alcaraz, tenis süper hayranı Kate Middleton'dan prestijli Wimbledon kupasını almayı büyük bir heyecanla karşıladı.

Ancak, BBC'deki izleyiciler, Prensesin diğer top toplayıcılar ile bekleyen Kate'in elini sıkmaması herkes tarafından üüzntü ile karşılandı.

Kupa verme görevini üstlenen 41 yaşındaki Galler Prensesi, ve oyun alanına uyacak şekilde tamamen yeşil bir kıyafetle ile büyüledi.

Kate, tribünlerden korta giriş yaptığında, top toplayıcı çocuklarla ve kızlarla el sıkışmak için durdu.

Ancak, izleyiciler onun farkında olmadan ilk çocuğu görmezden gelip, ikinci çocuğa geçtiğini ve ardından çizgideki diğer çocuklara doğru ilerlediğini fark ettiler.

Büyük olasılıkla kasıtlı olmamıştır.

Ama bu durumtop toplayıcı çocuk için utandırıcı bir görüntü oluşturdu.

Ve bazı hayranlar onun için tamamen yıkıldı.

Biri şöyle dedi: "Kate Middleton ilk top toplayıcı çocuğu tamamen görmezden geldi ve diğerlerinin hepsiyle el sıkıştı, zavallı adam."

Bir başkası şöyle dedi: "Kate Middleton, sıradaki ilk top toplayıcı çocuğu görmezden geldi…"

Birisi şöyle not düştü: "Kate, korta gelirken top toplayıcı çocuklarla ve kızlarla konuşuyordu. Ama ilk top toplayıcı çocuğu atlamadı mı? Onun bundan ne hissettiğini düşünüyorsunuz?"

Başka biri şöyle yanıtladı: "Çok garip, zavallı çocuk için ne kadar talihsiz ve utandırıcı olduğunu söylemeye gerek yok."

Wimbledon finalindeki ağır yenilgi sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Ons Jabeur'a Kate Middleton'dan destek geldi

Galler Prensesi Kate Middleton, Wimbledon final maçında yenilgiye uğrayan Ons Jabeur için büyük bir empati sergiledi.

28 yaşındaki Jabeur, Marketa Vondrousova'ya karşı aldığı yenilgi sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Final maçının son topu vurulduktan sonra, duygusal bir hale bürünen Jabeur, Kate Middleton tarafından teselli edildi.

41 yaşındaki Middleton, Jabeur'un üst üste ikinci kez ağır bir Wimbledon final yenilgisi almasının ardından onun omzuna dokunarak ve kendisine uzun süre sarılarak moral verdi.

Wimbledon'da Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi seyircileri üzdü
Wimbledon'da Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi seyircileri üzdü
Wimbledon'da Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi seyircileri üzdü
Wimbledon'da Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi seyircileri üzdü
YORUMLAR
500

Dünya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Wimbledon'da Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi seyircileri üzdü - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Pınar Altuğ, 'Emekli perişan' yorumuna cevap verdi
15:49 Tatil pozunu paylaşan Pınar Altuğ'dan "Emekli perişan" yorumuna cevap gecikmedi
15:34 İlkay Gündoğan, Barcelona formasını sırtına geçirdi: Burada oynayabilmek çok özel
15:29 İlkay Gündoğan, Barcelona formasını giydi: Burada oynayabilmek çok özel
14:50 Hakkında çıkan ölüm haberlerinden bıkan Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak
14:46 Ölüm haberiyle gündemden düşmeyen Alpaslan Özmol, yasal yollara başvuracak
14:45 Fenerbahçe, Wilfried Zaha için büyük çaba harcıyor
14:41 Ali Koç tüm imkanları zorladı! İşte Fenerbahçe'nin Zaha'ya yaptığı son teklif
14:33 Havada aşk kokusu var! Dönence'nin oyuncuları Aydoğan ve Atakan Hoşgören ilişki yaşıyor
14:29 Dönence dizisinin setinde aşk çıktı! Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören ilişki yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 15:57:23. #1.13#
SON DAKİKA: Wimbledon'da Kate Middleton'ın top toplayıcı çocuğu görmezden gelmesi seyircileri üzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement