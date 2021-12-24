Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi iki hafta izleyicilerden uzak kalacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde ise Ceylin tutuklanıyor.

"KISA BİR SAĞLIK ARASI VERİYORUZ"

Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" denildi.

BAŞROL KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan iki ünlü oyuncu, evde karantinaya girdi.

CEYLİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE CEZAEVİNE GİDİYOR

Yargı'nın 15. bölüm fragmanında Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine gönderiliyor. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getiriyor ve kapısını kilitliyor. Kapının önünde Pars çılgına dönerken Ilgaz da Ceylin'e "Masum olduğunu kanıtlayacağız. Yanındayım ben buradayım. Seni seviyorum" diyor. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindiriliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin'den bir türlü haber alamayan Ilgaz deliye dönmüştür. Ceylin'i iyice tanımış olan Ilgaz için artık onun gibi düşünebilmek ve yaptıklarını anlamlandırabilmek hiç de zor değildir. Bir yandan adli olarak Engin'in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin'in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Engin'i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu da ortaya çıktı.