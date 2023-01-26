Ünlü isimler para kazanmanın farklı bir yolunu buldu! İlk sırada Mehmet Ali Erbil var

Aralarında oyuncu, şarkıcı ve futbolcuların bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptıkları işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Birçok isim, ücret karşılığı kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı.

LİSTENİN BAŞINDA MEHMET ALİ ERBİL VAR

Doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video çekmeye başlayan isimler, kazançlarıyla da dikkat çekti. Platform üzerinden para kazanan isimlerin başında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer gibi isimler yer alıyor. Vatan'da yer alan habere göre, Erbil video başına 5 bin TL, Sezer 3 bin TL, Ortaç ise 2 bin 900 TL kazanıyor.

Listenin devamı ise şu şekilde...