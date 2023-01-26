Aralarında oyuncu, şarkıcı ve futbolcuların bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptıkları işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Birçok isim, ücret karşılığı kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı.
Doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video çekmeye başlayan isimler, kazançlarıyla da dikkat çekti. Platform üzerinden para kazanan isimlerin başında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer gibi isimler yer alıyor. Vatan'da yer alan habere göre, Erbil video başına 5 bin TL, Sezer 3 bin TL, Ortaç ise 2 bin 900 TL kazanıyor.
Son Dakika › Magazin › Ünlü isimler para kazanmanın farklı bir yolunu buldu! İlk sırada Mehmet Ali Erbil var - Son Dakika