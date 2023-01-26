Ünlü isimler para kazanmanın farklı bir yolunu buldu! İlk sırada Mehmet Ali Erbil var - Son Dakika
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Ünlü isimler para kazanmanın farklı bir yolunu buldu! İlk sırada Mehmet Ali Erbil var

26.01.2023 15:57

Sosyal medya hesaplarından işbirlikleri yapan ünlü isimler, para kazanmanın farklı bir yolunu buldu. Kişiye özel video çekerek para kazanmaya başlayan ünlü isimlerin yer aldığı platformda, video başına 5 bin TL kazanan Mehmet Ali Erbil, birinci sırada yer alırken onu 2,900 TL ile Serdar Ortaç takip ediyor.

Aralarında oyuncu, şarkıcı ve futbolcuların bulunduğu birçok ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptıkları işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Birçok isim, ücret karşılığı kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı.

LİSTENİN BAŞINDA MEHMET ALİ ERBİL VAR

Doğum günü ve özel kutlamalar için kişiye özel video çekmeye başlayan isimler, kazançlarıyla da dikkat çekti. Platform üzerinden para kazanan isimlerin başında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer gibi isimler yer alıyor. Vatan'da yer alan habere göre, Erbil video başına 5 bin TL, Sezer 3 bin TL, Ortaç ise 2 bin 900 TL kazanıyor.

Listenin devamı ise şu şekilde...

Alişan: 2 bin 500 TL

Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları

Ferhat Göçer: 2 bin TL

Arda Güler: 2 bin TL

Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları

Doğuş: 2 bin TL

Serdar Aziz: 2 bin TL

Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları

Yonca Evcimik 1.250 TL,

Ebru Şallı: 1.000 TL

Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları

Erdal Özyağcılar 1.000 TL

Tamer Karadağlı: 1.000 TL

Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları

Nuri Alço: 850 TL

Kibariye: 750 TL

Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları

Tanju Çolak: 600 TL

Mustafa Topaloğlu: 500 TL

Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları

Rüştü Reçber: 450 TL

Faruk K: 300 TL

Ünlü isimler, kişiye özel video çekerek para kazanmaya başladı! İşte kazançları
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Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimler para kazanmanın farklı bir yolunu buldu! İlk sırada Mehmet Ali Erbil var - Son Dakika


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