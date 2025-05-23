Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

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Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
23.05.2025 15:15
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Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
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Sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi tarafından evinde bıçaklanan Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, 62 yaşında hayatını kaybetti. 20 yaşındaki şüpheli Fatma Gülsüm P., kaçarken yakalandı. Genç kız ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle bıçakla saldırdığını iddia etti. Olay sonrası şüphelinin binadan ayrılış anları kameraya yansıdı.

Beşiktaş'ta eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden taksiyle kaçan şüpheli Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

21 Mayıs Çarşamba gecesi saat 23.45 sıralarında, Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız olan 62 yaşındaki eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. (20) ile buluşmak üzere genç kızı evine davet etti. Hollanda'da yaşadığı öğrenilen Sulukahya'nın İstanbul'a kısa süreliğine geldiği belirtilirken, görüşme sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa yönelen Fatma Gülsüm P., eline geçirdiği bıçakla Sulukahya'yı defalarca bıçakladıktan sonra evden koşarak uzaklaştı.

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürünerek alt kata inen Sulukahya, komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada polis, şüpheli genç kızı binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

İLK İFADESİNDE "CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM" DEDİ

Gözaltına alınan şüpheli Fatma Gülsüm P.'nin ilk ifadesinde, Mehmet Serdar Sulukahya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle bıçakla saldırdığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan genç kız adliyeye sevk edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, öldürülen Mehmet Serdar Sulukahya ile Fatma Gülsüm P.'nin Sulukahya'nın evine giriş anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ilk olarak Sulukahya'nın evinin bulunduğu apartmandan çıktığı görülüyor.

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

Kısa bir süre sonra, Mehmet Serdar Sulukahya ile Fatma Gülsüm P. birlikte apartmana giriyor. Sulukahya'nın elinde bir poşet taşıdığı dikkat çekerken, ikilinin önlü arkalı şekilde apartmana giriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor. Görüntülerde ayrıca, Sulukahya ve Fatma Gülsüm P.'nin birlikte daireye doğru ilerledikleri görülüyor.

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında

Güvenlik Kamerası, Mehmet Serdar, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Basar:
    Biri a derdinde biri para derdinde ikiside bu yolda telef oldu 55 3 Yanıtla
  • pandoracı:
    Pul koleksiyonunu göstermek için çagırmadı ya evine, öttürür türk polisi. 19 1 Yanıtla
  • ahmet natik Alemdar:
    Adamın evine giderken görmüyormuydu yaşlı olduğunu ,zorlamı götürdü,parayı alırken kıtır kıtır, sapına geldimi meeeeee dimi 15 1 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    babasi degil dedesi degil elini öpmeyemi gitmis adamin evine 11 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ava giderken avlandı .. ne işin var torunun yaşındaki bir kızla ? 6 2 Yanıtla
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