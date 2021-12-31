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Yılbaşı gecesi televizyonlarda neler var? Hangi kanalda, ne izleyeceğiz? - Son Dakika

Yılbaşı gecesi televizyonlarda neler var? Hangi kanalda, ne izleyeceğiz?

31.12.2021 10:55
Yılbaşı gecesi televizyonlarda neler var? Hangi kanalda, ne izleyeceğiz?

2022'ye evde ekran başında girmeye hazırlanan milyonlarca yurttaş var. Peki yılbaşı gecesi televizyonda ne var? İşte detaylar...

2022 geldi çattı. Yeni yılı mekanlarda ya da sokaklarda karşılayacak kadar evde ekran karşısında geçirecek kişi sayısı da çok. Günlük akışın ertelendiği bu gece televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını izleyicilerinin ekranlarına taşıyacak.

İşte televizyon kanallarının yılbaşı programları...

TV8

TV8 2022'ye "O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı" programı ile girecek. TV8 ekranlarının yarışma programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Jüride Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye'nin 31 Aralık Cuma yılbaşı özel bölümünde Mesut Özil, Müge Anlı, Melisa Döngel, Merve Dizdar ve Eda Ece gibi ünlü isimler yer alacak.

STAR TV

STAR TV'de saat 20.00'de yılbaşı akşamı İbo Show ekrana gelecek. Programa katılacak isimler arasında Gülben Ergen ve İrem Derici bulunuyor.

KANAL D

Kanal D "Şarkılar Bizi Söyler" ile yılbaşı akşamı ekranlarda olacak. Yılbaşı akşamı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile eğlenceli bir program izleyenlerin ekranlarına taşınacak.

SHOW TV

Show TVise Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü ile yeni yıla girecek. Program, özel konukları ve sürprizleri izleyicilerle buluşturacak. Programdan sonra ise sinema ve müzik dünyasının tanıdığı Mahsun Kırmızıgül, 2022 yılbaşı özel konseriyle 31 Aralık Cuma akşamı Show TV ekranlarında olacak. Özel konser verecek olan sanatçı 16 yıl aranın ardından tekrar ekranlara geliyor. Yayında ayrıca 'Hoş Geldin' isimli yeni albümünden şarkılarını özel gecede seslendirecek.

FOX TV

Fox TV yeni yıl özel programında Ata Demirer'i konuk edecek. Ata Demirer Gazinosu yılbaşı akşamı TV'de ilk kez Fox TV'de yayımlanacak. Mizah ve müziği bir arada olduğu Ata Demirer Gazinosunda Türk Sanat Müziği'nden operaya, halk müziğinden popa geniş bir repertuvar olacak. Taşkın Sabah'ın yönettiği orkestraya dansçılar da eşlik edecek.

TRT 1

TRT 1'de ise popüler dizi Seksenler'in yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin oyuncuları sevilen şarkıları söyleyerek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

ATV

ATV'de Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümü yayımlanacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu yaptığı programa Burak Kut, Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu konuk olacak.

NETFLIX YILBAŞI ÖZEL DİZİ, FİLM STAND UP PROGRAMLARI

Cem Yılmaz- Diamond Elite Platinum Plus

Cobra Kai - 4. sezon

Geçmişle Dans - 1. sezon

Queer Eye - 5. sezon

Fok Birliği

Daiki Tsuneta

EXXEN YILBAŞI PROGRAMI

Leyla ile Mecnun 5. sezon

Gibi 2. sezon

Arabeskin Aşık Kadınları

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Son Dakika Magazin Yılbaşı gecesi televizyonlarda neler var? Hangi kanalda, ne izleyeceğiz? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi televizyonlarda neler var? Hangi kanalda, ne izleyeceğiz? - Son Dakika
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