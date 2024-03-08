Seksenler Dizisi Oyuncusu Efe Deprem Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

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Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Burcu Altın Deprem'in Seksenler dizisinde Zafer rolünü oynayan eşi Efe Deprem, önceki gün geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüyle kahrolan Yunus Günçe, yayınladığı videoda gözyaşlarına boğuldu.

"AKLIMDAN HİÇ ÇIKMIYORSUN, HAZMEDEMİYORUM"

Deprem'in ölümüyle kahrolan Yunus Günçe, hüngür hüngür ağladığı videoda "Haberini aldık apar topar Bodrum'dan İstanbul'a gittik. Yetiştik sana... Üzerine toprak attık oğlum biz senin. Sonra döndük, dönmeye mecburuz çünkü çalışmaya da mecburum. Kendime kızarak bir şeyler paylaştım utanarak. Mecburum oğlum bunları paylaşmaya... Sonra bahçede spor yapmaya başladım ama yine kızıyorum kendime. Oğlum hiç çıkmıyorsun aklımdan. Nasıl olacak böyle? Bu haberi hazmedemiyorum. Hiç olmadı böyle hiç olmadı. Ben Beşiktaşlıyım ama sana söz Fenerbahçe şampiyon olursa formasını giyeceğim senin için" ifadelerini kullandı.

"TONLARCA ACI VAR ÜZERİMİZDE"

Yunus Günçe, Deprem'in vefatından sonra yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullanmıştı: "Kimi kader diyecek, kimi ecel. Ben felaket diyorum. Hatta afet. Ben deprem diyorum. Tonlarca acı var üzerimizde. Çok iyi insanlardan 1 eksildi bugün. Yeri dolmaz. Örnek bir eş, mükemmel bir baba, çok yetenekli bir oyuncu, hiç kaybetmek istemeyeceğiniz bir arkadaş. Bir Efe! Durup durup; Nasıl olur, nasıl ölür? derken buluyorum kendimi. Bundan sonra hayat onsuz nasıl olacak? diye sorarken, kaybediyorum. Eyvallah Efem! Eyvallah kardeşim! Eyvallah!"

EFE DEPREM'E NE OLDU?

Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı ancak kurtarılamadı. Efe Deprem, salı günü ikindi namazında Karacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda toprağa verildi.