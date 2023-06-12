"Zayıflayınca gaza geldim" diyen Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı - Son Dakika
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"Zayıflayınca gaza geldim" diyen Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı

12.06.2023 13:42

Kısmetse Olur'un eski sunucusu Seda Akgül, İzmir'de yaşadığı hayatında fazla kilolarından kurtulmaya başlayınca mayolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören ünlü isim, zayıflama sürecindeki mutluluğunu paylaştı.

Bir dönem Kısmetse Olur yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve uzun süredir bir projede yer almayan Seda Akgül, İstanbul'dan uzak bir hayat yaşıyor. İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki ünlü isim, fazla kilolarını vermeye başlayınca mayolu pozlarını yayınladı.

"ZAYIFLAMAYA BAŞLAYINCA GAZA GELDİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Seda Akgül, doktor kontrolünde kilo vermeye başlayınca mayolu pozlarını paylaştı. Instagram hesabından siyah mayolu pozlarını yayınlayan Akgül, "Arkadaşlar ara sıra mayolu paylaşım yapabilirim. Zayıflamaya başlayınca gaza geldim. Mazur görün. Sağ ol var ol Mutlu hocam" dedi.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görürken "Daha çok zayıfla" ve "Çok güzel görünüyorsunuz" yorumları yapıldı.

'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı
'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı
'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı
'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı
'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı
'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı
'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı
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Seda Akgül, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Zayıflayınca gaza geldim' diyen Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Zayıflayınca gaza geldim" diyen Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı - Son Dakika
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