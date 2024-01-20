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AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar oldu - Son Dakika
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AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Bayrampaşa ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in yerine İlknur Kovaç Bayraktar aday gösterildi.

20.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 18:01
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AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde kazanılan ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gidildi; Arnavutköy, Sultanbeyli ve Bayrampaşa.

LİSTEDEKİ 2 KADIN ADAYDAN BİRİ

AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları arasında yer alan 2 kadın adaydan biri olan İlknur Kovaç Bayraktar, 3 dönemdir görev yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in yerine aday gösterildi. Erdoğan, bugün gerçekleşen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İlknur Kovaç Bayraktar'ın adaylığını ilan etti.

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İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

1979 İstanbul doğumlu olan İlknur Kovaç Bayraktar, Makedonya Üsküp şehrinden ana vatana göç eden bir ailenin ferdidir. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi almıştır. Meslek hayatına avukat olarak başlayan Kovaç Bayraktar, Bayraktar Hukuk Grubu'nun kurucu avukatıdır. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.

2014 yerel seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nda aktif olarak görev almaya başlayan Kovaç Bayraktar, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini ifa etmiş ve 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı'na atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen Kovaç Bayraktar, Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanı'dır.

Arnavutça, İngilizce ve Fransızca bilen İlknur Kovaç Bayraktar, evli ve iki çocuk sahibidir.

AK Parti\'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar oldu
YORUMLAR (1)
  • Murat Celik: Bir işiniz olsun istiyorsanız soyadınızı Bayraktar yapın yeter Yanıtla 1 4

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SON DAKİKA: AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar oldu - Son Dakika
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