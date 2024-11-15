40 dakikada geçilen güzergahta ulaşım süresi 6 dakikaya düştü

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yol güvenliğini tehdit eden çığ, kar, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava şartları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan 32 virajı ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünel ile 32 virajı ortadan kaldırıp yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük" dedi.

Van ile Hakkari arasında '32 virajlar' olarak bilinen Güzeldere Geçidi'nde 2013 yılında yapımına başlanan tünel trafiğe açılıyor. Özellikle kış aylarında sürücüler için çileye dönüşen geçitte yapımı tamamlanan tünel için açılış töreni düzenlendi. Malatya'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Uraloğlu, " Türkiye'nin en zorlu yollarından biri olan 32 virajlarını tarihin tozlu raflarına kaldıran Güzeldere Tüneli'mizin açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Şu an bir araya geldiğimiz Güzeldere Geçidi, tarihi İpek Yolu üzerinde yüzyıllar boyunca Urartular, Medler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyet ve kültürün etkileşimine sahne olmuş tarihi bir mevki. Nice ticaret kervanları, göçmen milletler ve ordular bu geçitten geçerek tarihin akışını değiştirdi. Güzeldere Tüneli'mizin Van-Hakkari yönündeki tüpünü açarak bizler de burada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Çünkü özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları, ulaşımı güçleştirirken, ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz etkilemekteydi. Bugün, bu zorlu coğrafyayı aşarak, iki şehrimiz arasındaki bağları daha da güçlendirdiğimiz gibi bölgenin sosyo-ekonomik yapısında da yeni bir çığır açıyoruz. Geçim kaynağı sınır ticareti, hayvancılık ve tarıma dayalı olan bölge insanımızın ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sağlayacağız" dedi.

"Van ile Hakkari illerimiz arasındaki devlet yolumuz; Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması bakımından uluslararası ticaret faaliyetlerimiz açısından büyük önem taşımaktadır" diyen Bakan Uraloğlu, "Bu noktada Bakanlık olarak bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi için yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 km'lik kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik ve hayata geçirdik. Hamd olsun yolumuzun 38 kilometrelik kesimini tamamlamanın ve 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'mizin Van-Hakkari yönündeki tüpünü bitirerek hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah diğer tüpü de 2025 yılı yazında tamamlayacağız. Van Başkale Güzeldere Geçidi'nde bulunan 9 kilometrelik 32 virajları 4 kilometrelik varyant ve Güzeldere Tüneli ile geçip güzergahı daha konforlu hale getirdik. Böylece kış aylarında kar mücadelesinin yoğun olarak yapıldığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini baypas ederek yüksek bir standarda kavuşturduk. Artık yol güvenliğini tehdit eden çığ, kar, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava şartları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan 32 virajı ortadan kaldırdık. Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünel ile 32 virajı ortadan kaldırıp yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük. Böylece projemiz sayesinde zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık 145,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4,549 ton azaltarak Güzeldere Geçidi'nin ve Van'ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Artık kışın çetin şartları, bölge insanımızın, yolu kullanan sürücülerimizin ve nakliye sektöründe çalışan şoförlerimizin günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecektir. Bölgedeki sınır ticaretini daha da canlandıracak ve turizm faaliyetlerini geliştirecektir" diye konuştu.

"Ülkemizin ekonomik kalkınması için ulaştırma ve altyapı sektörlerinin stratejik önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır" diyen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yol sayesinde yatırım gelir, güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretim olur, ticaret gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Bu gerçeğin ışığında son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 280 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi yüksek standartlı yol ağıyla donattık. 2002 yılında 6.101 km bölünmüş yolumuz varken bugün toplam 68.549 km'lik karayolu ağımızın 29.653 km'si bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77'si birbirine bölünmüş yollarla bağlı. 2002 yılında 1.714 km olan otoyol ağımızı da son 22 yılda yapılan 2.082 km ile birlikte 3.796 km'ye yükselttik. Ülkemiz genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapılmışken biz bunu 767 km'ye çıkardık. Aynı şekilde 311 km olan toplam köprü uzunluğumuzu da 790 kilometreye ulaştırdık. Nereden nereye. Tüm ülkemizde olduğu gibi Van'ın da ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir önem veriyor ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Gün içerisinde Van'da yapım çalışmaları devam etmekte olan en az Güzeldere Tüneli kadar önemli Van Çevre Yolu'muzda da incelemelerde bulunacağız. Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu'na bağlanan bu yolumuzu da 41 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışık kaplamalı 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli bölünmüş yol standardında projelendirdik. Projemizi tamamlayıp hizmete sunduğumuzda şehir merkezinde meydana gelen trafik yoğunluğu rahatlatacak, şehir içinden bölgedeki yerleşkelere yüksek standartlı ulaşım imkanı tesis edeceğiz."

Bölge illerinin; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına ulaşımını bölünmüş yol konforuyla sağlayacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Van çevre yolumuz tamamlandığında zamandan 1,4 milyar lira, akaryakıttan 200 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1.6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 15 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu düşüncelerle Güzeldere Tüneli'nin başta Van ve Hakkari olmak üzere tüm bölge halkı ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, projede emeği geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan duanın ardından tünelin açılış kurdelesi kesildi. - VAN