6 muhalefet partisinin toplantısına İçişleri Bakanı Soylu'dan eleştiri: Mutabakatlarını büyükelçilere gönderiyorlar, bu vatana ihanettir - Son Dakika
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6 muhalefet partisinin toplantısına İçişleri Bakanı Soylu'dan eleştiri: Mutabakatlarını büyükelçilere gönderiyorlar, bu vatana ihanettir

31.03.2022 16:23

Parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen mutabakat imzalayan 6 muhalefet partisinin toplantısına yönelik sert eleştirilerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partilerin mutabakatlarını büyükelçilere gönderdiğini ifade ederek, "Bu vatana ihanettir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen 'Sivil Toplum İl Müdürleri ile Görüşme' toplantısına katıldı. Bakan Soylu, dünyada iki tip sivil toplumculuk olduğunu belirterek, "Birincisi hayır, ikincisi şer. Kız çocuklarımızın daha fazla okumasını teşvik etmek ve bu konuda bir hareket ortaya koymak hayırdır. Ancak bunları yapıyormuş gibi gözüküp, kültürün içerisinde terörü barındırmak, başka türlü alanlarda radikalleşmeyi beslemek, dini istismar etmek, toplumu farklı alanlara evirmeye çalışmak, cinsiyetsizlik kavramı ortaya koymak, LGBTİ'cilik, bunların büyük bir bölümü 'sivil toplumculuk' adı altında geliştirilmektedir. Bizim sadece kamu görevimiz yok, biz insanız. Bu toplumun değerlerini bize geçmişlerimiz bıraktı. Gezi olayları, Türkiye'nin sivil toplumculuğunun istismar edilmesi üzerinden bina edilmiştir" dedi.

"MUTABAKATLARINI BİLE BÜYÜKEÇİLERE GÖNDERİYORLAR"

Soylu, 2022 yılı itibarıyla Türkiye'deki faal dernek sayısının 122 bin 98 olduğunu anımsatarak, 2016 yılında bu rakamın 108 bin 217 olduğunu söyledi. Soylu, "Bu da yaklaşık yüzde 13'lük bir artışa karşılık gelmektedir. Son 5 yıldır, hatta o zamanlarda şöyle bir tartışma oldu; 'Bu FETÖ'nün derneklerini kapatıyorsunuz, PKK'nın derneklerini kapatıyorsunuz, Türkiye'de sivil toplumculuğu daraltacaksınız' diyorlardı. Biz sivil toplumculuğu aslı ile bütünleştirmeye çalışıyoruz. Tayyip Erdoğan'ı iyi takip edin. Tayyip Erdoğan'ın jürisi hiçbir zaman batı olmamıştır. Tayyip Erdoğan'ın jürisi millet olmuştur. Herkes takip etsin. Bizim jürimiz millet olursa, biz ancak yol alabiliriz. Batı tapınakçıları var bizim memlekette. Altılı mutabakatlarını bile büyükelçilere gönderiyorlar. Birkaç tanesi ifşa oldu diye başka bir büyükelçiye gönderiyorlar. Bunun adı vatana ihanettir. Bu kadar açık ve net" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan muhalefetin 6'lı masasına sert eleştiri: Mutabakatlarını büyükelçilere gönderiyorlar, bu vatana ihanettir

"HAYDİ TOMBALA OYNATIN DA GÖRELİM"

Bakan Soylu, Türkiye'nin sivil toplum örgütlülüğü çanağına kan doğramaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bunun dışındakilerin emrine amadeyiz. Adam spor kulübü kurmuş, kumar oynatıyor. Şimdi ramazan ayı geliyor. Bu dönem için bazılarının kötü bir alışkanlığı var; tombala oynamak gibi. Hadi oynatın da göreyim. Şimdi buradan tekrar uyarıyorum; hadi bakalım oynatın da göreyim. 'Kültür derneği' deyip başka işler ortaya koymaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"LGBT DERNEKLERİNİ DELİ GİBİ FONLUYORLAR"

2016- 2020 yılları arasında, Türkiye'de kurulmuş bulunan 22 LGBTİ derneğine, toplam 20 milyon 127 bin 417 dolar yardım yapıldığını kaydederek, "2021'de de herhalde bir 5 milyon dolar vardır. Etti sana 25 milyon dolar. LGBT derneklerini deli gibi fonluyorlar. İşleri güçleri bitti, sapkınlığa doğru yelken açmış gidiyorlar. İdlib'de, Bangladeş'teki kamplarda gördüğüm sefilliği, dramı başka hiçbir yerde görmedim, günlerce etkisinde kaldım. Batılı ülkelerden oralara bu kadar sistemli, bu kadar kolay ve hızlı para bulabilmemiz mümkün değil. 'Sistemli' diyorum; çünkü bahsettiğim bu 25 milyon küsur dolar yardım, her yıl belli oranda artarak gelmiş. 2016 yılında yıllık 1,7 milyon dolar, 2019'da 5,3 milyon dolar, pandemi etkisiyle 2020'de düşmüş; düşmüş hali 4,2 milyon dolar. Hiç boş bırakmamışlar, hiç parasız bırakmamışlar" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan muhalefetin 6'lı masasına sert eleştiri: Mutabakatlarını büyükelçilere gönderiyorlar, bu vatana ihanettir

"PKK'YI YILLARCA BU YÖNTEMLE BESLEDİLER, BİR KEZ DAHA AYNISINI YAPIYORLAR"

Bazılarının amacının kamu düzenini, kanunları, kurumları ve alınan kararları delmek olduğunu belirten Bakan Soylu, "Şimdi insan ister istemez şunu sorguluyor; acaba bunlara gelen fonlara yardım mı demek lazım, yoksa stratejik yatırım mı? Biz bu stratejiye yabancı değiliz. PKK'yı yıllarca bu yöntemle beslediler. 15 Temmuz öncesinde, Batman'da, Şırnak'ta adı sanı duyulmamış, sadece bir yıllık mazisi olan derneklere, Avrupa'dan milyon euroluk EFT'ler yaptılar. DHKP-C, aynı şekilde yıllardır batının bu yöntemle fonladığı bir yapıdır. Sivil toplum kuruluşu görünümündeki pek çok dernek üzerinden fonlanmıştır. Keza bugün, birtakım dini yapıların, güya radikal görüntü vererek, sokak eylemleri yaparak, polisle ve devletle karşı karşıya gelerek, özgürlük savaşçısı kılığında, toplumsal bir ayrışma oluşturmaya çalışması, yine sivil toplum alanını istismar etme stratejisinden beslenmektedir; hiç kimse kusura bakmasın" diye konuştu.

"NET SÖYLÜYORUM, VATANA İHANETTİR"

Bakan Soylu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, 6 muhalefet partisi liderinin yayımladığı ortak bildiriye ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz, kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, Avrupa Birliği Büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz" cevabını verdi.

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Süleyman Soylu, Muhalefet, Türkiye, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika 6 muhalefet partisinin toplantısına İçişleri Bakanı Soylu'dan eleştiri: Mutabakatlarını büyükelçilere gönderiyorlar, bu vatana ihanettir - Son Dakika


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