Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika
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Politika

Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından Ankara ve İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenecek tüm etkinlikler iptal edildi.

23.10.2024 22:56  Güncelleme: 23:42
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. 2 terörist, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilirken, hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit düştü, 22 vatandaşımız da yaralandı.

SALDIRI NEDENİYLE ANKARA VE İZMİR'DE 29 EKİM ETKİNLİKLERİ İPTAL

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerin terör saldırısı sebebiyle iptal edildiğini bildirdi. ABB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABB, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti

Ankara'nın ardından bir iptal kararı da İzmir'den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Değerli hemşehrilerimizin dikkatine; Başkentimiz Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

ABB, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti
Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir\'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sezgin Haksever:
    bahane. daha coşkulu olmalı 29 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    İstanbul da İptal Edilsin Lütfen 17 20 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Niye iptal ediyoruz ? Hayırdır ya ??? Her sene ayrı bir bahane! 16 5 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    İptal etmek demek bunların ekmeğine yağ sürmek demek daha çoşkulu daha kalabalık birlik beraberlik mesajı verin ki Cumhuriyetin yıkılmayacağını anlasın Amerika İsrail Avrupa. 15 5 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Çok şükür bu sene de bahaneleri var 7 4 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Cumhuriyet dusmanligi iclerini kemiriyor resmen 0 0 Yanıtla
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