ABD Başkanı Biden, Orta Doğu planından bahsetti: Asla çekilmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, Orta Doğu planından bahsetti: Asla çekilmeyeceğiz

16.07.2022 23:51

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada ABD'nin Orta Doğu planına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'dan asla çıkmayacaklarını belirten Biden, üç ülkeye meydan okuyarak "Bölgede Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız" dedi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD Başkanı Joe Biden, Körfez İşbirliği Konseyine üye ülkeler (Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri) ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katılımıyla "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi" gerçekleştirildi. ABD Başkanı Biden zirvede yaptığı konuşmada, ABD'nin Orta Doğu'dan uzaklaşmayacağını vurguladı.

"ABD HİÇBİR YERE GİTMİYOR"

Biden, "ABD, istikrarı sağlamaya ve artan gaz fiyatlarını tersine çevirebilmek için dünya çapındaki petrol akışını arttırmaya çalışırken Orta Doğu'dan uzaklaşmayacak" dedi. Biden, "Dünya daha rekabetçi hale geldikçe ve karşılaştığımız zorluklar daha karmaşık hale geldikçe çıkarlarımızın Orta Doğu'nun başarılarıyla ne kadar yakından ilgili olduğu benim için daha da net hale geliyor. Asla çekip gitmeyeceğiz ve Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız. Aktif, ilkeli politikayla bu dönemi inşa etmeye çalışacağız. ABD, hepinizle ortak bir şekilde bölgede olumlu bir gelecek inşa etmeye yatırım yapıyor ve ABD hiçbir yere gitmiyor" şeklinde konuştu.

Biden Cidde zirvesinde konuştu: 'Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz'

"ABD'NİN KATILDIĞI SAVAŞLAR DEVAM ETMİYOR"

Biden, ABD'nin bölgesel ilişkilere odaklanarak Orta Doğu'da aktif ve ilgili bir ortak olmaya devam edeceğini kaydetti. "Bugün, bölgedeki savaşların, çok sayıda Amerikan gücünün katıldığı savaşların devam etmediğini söyleyebilmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullanan Biden, ABD'nin kurallara dayalı bir uluslararası düzene katkıda bulunan ülkeleri desteklemeye odaklanacağını ve bu ülkelerin kendilerini dış tehditlere karşı savunmalarına yardım edeceğini söyledi.

Biden Cidde zirvesinde konuştu: 'Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz'

ARAP DÜNYASINA İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI

Biden ayrıca, mevkidaşlarına kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarını güvence altına almaları ve vatandaşlarının ifade özgürlüğüne saygı duyulması yönünde çağrıda bulundu. Biden, "Gelecek, nüfuslarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran ülkeler tarafından kazanılacaktır" diyerek halka ceza korkusu olmadan sorgulama ve eleştirme hakkı verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü Katar ve ABD liderleri, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretini ziyareti tanımlayan çarpıcı fotoğraf Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretini ziyareti tanımlayan çarpıcı fotoğraf
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Joe Biden, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden, Orta Doğu planından bahsetti: Asla çekilmeyeceğiz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
23:42 Trafikte kendisine vuran adama "bel kündesi" tekniğiyle karşılık veren güreşçi serbest bırakıldı
23:13 Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı
22:56 Adana'da apartman inşaatında göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
22:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Macron görüştü! İstanbul'da Koordinasyon Merkezi kurulması ele alındı
22:07 "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
21:42 Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı
21:21 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
20:59 Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
20:32 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın herkesin içinde nafaka yüzünden tartıştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 00:14:27. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Orta Doğu planından bahsetti: Asla çekilmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement