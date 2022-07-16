ABD Başkanı Biden, Orta Doğu planından bahsetti: Asla çekilmeyeceğiz

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD Başkanı Joe Biden, Körfez İşbirliği Konseyine üye ülkeler (Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri) ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katılımıyla "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi" gerçekleştirildi. ABD Başkanı Biden zirvede yaptığı konuşmada, ABD'nin Orta Doğu'dan uzaklaşmayacağını vurguladı.

"ABD HİÇBİR YERE GİTMİYOR"

Biden, "ABD, istikrarı sağlamaya ve artan gaz fiyatlarını tersine çevirebilmek için dünya çapındaki petrol akışını arttırmaya çalışırken Orta Doğu'dan uzaklaşmayacak" dedi. Biden, "Dünya daha rekabetçi hale geldikçe ve karşılaştığımız zorluklar daha karmaşık hale geldikçe çıkarlarımızın Orta Doğu'nun başarılarıyla ne kadar yakından ilgili olduğu benim için daha da net hale geliyor. Asla çekip gitmeyeceğiz ve Çin, Rusya veya İran tarafından doldurulacak bir boşluk bırakmayacağız. Aktif, ilkeli politikayla bu dönemi inşa etmeye çalışacağız. ABD, hepinizle ortak bir şekilde bölgede olumlu bir gelecek inşa etmeye yatırım yapıyor ve ABD hiçbir yere gitmiyor" şeklinde konuştu.

"ABD'NİN KATILDIĞI SAVAŞLAR DEVAM ETMİYOR"

Biden, ABD'nin bölgesel ilişkilere odaklanarak Orta Doğu'da aktif ve ilgili bir ortak olmaya devam edeceğini kaydetti. "Bugün, bölgedeki savaşların, çok sayıda Amerikan gücünün katıldığı savaşların devam etmediğini söyleyebilmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullanan Biden, ABD'nin kurallara dayalı bir uluslararası düzene katkıda bulunan ülkeleri desteklemeye odaklanacağını ve bu ülkelerin kendilerini dış tehditlere karşı savunmalarına yardım edeceğini söyledi.

ARAP DÜNYASINA İNSAN HAKLARI ÇAĞRISI

Biden ayrıca, mevkidaşlarına kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarını güvence altına almaları ve vatandaşlarının ifade özgürlüğüne saygı duyulması yönünde çağrıda bulundu. Biden, "Gelecek, nüfuslarının tüm potansiyelini ortaya çıkaran ülkeler tarafından kazanılacaktır" diyerek halka ceza korkusu olmadan sorgulama ve eleştirme hakkı verilmesi gerektiğine dikkat çekti.