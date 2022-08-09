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Tam Gemi Şok Denemeleri, Finlandiya, Joe Biden, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı. - Son Dakika

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