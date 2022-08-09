ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı. - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı.

09.08.2022 21:33
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan belgeleri imzaladı. - Son Dakika
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