ABD\'nin Timur Cihantimur ve Eylem Tok\'u iade kararına Bakanı Tunç\'tan ilk yorum

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, , katıldığı NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Tunç, ABD'den iade kararı verilen Timur Cihantimur ve Eylem Tok'la ilgili gelişmelere de değindi.

EYLEM TOK VE OĞLU İÇİN İADE KARARI

Tunç konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yurt dışına çıktıkları anlaşıldıktan sonra hemen önce Mısır'a gitmişlerdi, ordan ABD'ye geçtikleri anlaşıldı. Biz hemen iade talebimizi ilettik. Ve orada gözaltı ve yakalama gerçekleşti. Ardından iade yargılaması süreci başladı.

Dün akşam itibariyle iade kararı verildi. Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilir karar… Ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur. Bu süreci başından beri yakından takip ettik.

Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu… Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD'deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim.

SAHTE İÇKİDEN ÖLÜMLER

Ankara ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar var bu konuda. Soruşturmaya intikal etmeyen sahte içki üretimi ile ilgili emniyet araştırmaları var ve operasyonlar var. İstanbul'da 18 tutuklu Ankara'da da 22 tutuklu var. Toplamda sahte içki soruşturmasında 40 tutuklu var 48 de adli kontrol kararı verilen kişi var.

CHP KURULTAYINDAKİ ŞAİBE İDDİASI

CHP'nin 2023 Kasım'ındaki kurultayı sonrası dedikodu başladı. Bu iddiaları ortaya atanlar da CHP mensubuydu. Bursa'da başvuru olunca savcılık, Ankara'ya dosyayı gönderdi. Ankara savcılığı Ocak'ta başlattı soruşturmayı. Kılıçdaroğlu'nun TV programından sonra gündeme oturdu. Akif Hamzaçebi'nin de bir beyanı oldu. Susmalarını eleştirdiler. Buna bir cevap vermeleri gerektiğini söylediler. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi değil birçok kişi dile getirdi. Delegelerin maddi menfaat karşılığı oylarının alındığı iddiasını dile getirdiler. Bunun suç teşkil edeceğini gösteren mevzuat var. Partililer tarafından iddialar ortaya atılınca savcılığın bunu değerlendirmesi gerekir. Soruşturmada somut delil elde edilirse soruşturma devam eder. Parti yönetiminin manidar olduğu eleştirisi sonrası onların da ifadesine başvurulması için savcılık tebligat çıkardı. İfade verip vermemeleri, cumhuriyet başsavcılığı karar verecek. Kılıçdaroğlu'nun avukatı da gerekli açıklamayı yaptı. Şaibe iddialarına karşı cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Kongredeki şaibe iddialarını dile getirerek araştırma yapılması, yönetimin susmasının sorun teşkil edeceğini söylüyor. Kamuoyunun malumu; CHP'nin kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamen kendilerinin ortaya çıkardığı iddiaları. Bu iddiaların ortaya çıkarılması için başlatılan bir soruşturma bu. İfade vermek istiyorum diyenler var, sosyal medyada iddialarda bulunan, araç plakalarına varana kadar, nereden ne alındığına kadar iddialar var. Varsa somut delil savcılık soruşturmayı derinleştirebilir.

Siyasi partiler kanununda hile karıştıranlar için ceza getiriyor. Somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresi ile ilgili süreç bunun iptal gerektirdiğine dair ayrı bir yargılama gerektirir.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

Burada siyasi dava eleştirisinin ötesinde yargıya yakışıksız ifadeler var. Yargı sopası dedi sayın özel. Yargıya tehdide varan sözler oldu bu doğru değil. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır, herkes kanun önünde eşittir. Herkes kanun önünde eşittir. 138. maddemiz var Anayasa'da. Devam eden soruşturmaya yönelik kimsenin yargıyı etkileyemeyeceğine yönelik. Hatta tavsiye ve telkinde bulunamayacağına yönelik madde bu. Soruşturmaların, soruşturma neticesinde suç var mı? Bunun sonucunda yargı kararını verecek. Bu davalarla ilgili yargı mensuplarını etkilemeye yönelik tehditkar ifadeler kullanırsanız bu doğru olmaz. Seyyar giotin gibi ifade kullanılınca bunda kimsenin susmasını bekleyemeyiz. Hakkında devam eden YSK üyelerine yönelik soruşturma devam ediyor. Davaya bakan hakim başka ile atanarak sürgün edildi denildi. o davada, tayini çıkan hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulundular, ama hakim tayin edilince bu kez niye sürgün ettiniz dediler. Bırakalım yargı işini yapsın. En doğru kararı elbette yargı verecektir. Bunun itiraz süreçleri olacaktır. Bu süreçleri beklemeden bu tür yakışıksız ifadeler doğru değil. Yargı mensubuna 'Senin çürümüş' derseniz burada yargının susmasını, işlem yapmasını bekleyemezseniz.

BELEDİYELERE YÖNELİK KENT UZLAŞISI OPERASYONU

Burada İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturması söz konusu. HDK çatı yapılanması ile ilgili soruşturma var. Terör örgütü mensupları ile irtibatlarının olduğu iddiaları söz konusu. 2 belediye başkan yardımcısı ve 7 belediye meclis üyesi var. Burada soruşturmaları farklı şekilde nitelendirmek doğru değil. Hep beraber soruşturma sonucunu bekleyeceğiz. Onlar kendi savunmalarını yapacaktır. Davaya dönen süreç olursa bu kamuoyu tarafından şeffaf şekilde görülecektir. Şu anda gizli yürütülen bir soruşturma var. Gözaltı kararı verilince dosya ile ilgili bilgi sahibi olmadan bu bir siyasi davadır demek doğru değil. O kişilerle ilgili terör bağlantısı olup olmadığını ortaya çıkaracak hakimlerimizdir.

KARTALKAYA YANGINI

Kartalkaya yangını milletimizi derinden yaraladı. Orada büyük üzüntü yaşadık. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kurtarma çalışmaları ile adli soruşturma hemen başladı. 6 savcımız hemen görevlendirildi, bilirkişi heyeti hemen oluşturuldu. Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa hangi makamdan olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım. 78 canımız gitmiş, büyük bir acı yaşanmış. Bu acıyı dindirmek mümkün değil. Sorumluların soruşturulması ayrım yapılması mümkün değil. Bir takım polemikler yapıldı. Bazı beyanlar gerçekten milletimizi de, oradaki aileleri de derinden yaralayan hususlar. Ucu kime dokunursa dokunsun soruşturacağız. Henüz soruşturma devam ediyor. Belediyenin, il özel idaresinin, bakanlık kurumunda kimler varsa... Tüm yönetmelikler değerlendirilecek. Olaydaki sorumluları belirleyecek olan yargı makamı. 22 tutuklu var. İçişleri bakanlığı müfettişleri raporunu yargıya sundu. İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma bakanlığı müfettişleri soruşturma yaptı. İTÜ tarafından oluşturulan heyet tarafından incelenecek tüm bunlar. Sonu karmaşık gibi görünüyor ama kimin nerede ne kusuru var bilirkişi raporu ile ortaya çıkarılacak. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcılığı. 6 savcı ile yürütüyor bunu. Teknik ve uzmanlık gerektiren bir husus var burada. Bilirkişi raporu savcılık makamından değerlendirilecek. Savcılık soruların cevabını alamazsa ek rapor da alabilir. Şahıslar rapora itiraz edebilir ve tekrar alınabilir. Detaylı ve titiz çalışma yapılıyor. 78 canımızın hesabı sorumlulardan sorulmalı. İster kamudan ister sivillerden olsun şeffaf bir soruşturma olacak. Buna neden olanlar yargı huzurunda hesap verecek. Sayın Özel'in, daha bilirkişi raporu çıkmadan "Arkadaşlarımız kusursuzdur" şeklinde beyanları oldu bu doğru değil.

YARGI REFORMU

22 yılda bu alanda çok önemli ilerlemeler sağladık. Yargı alanındaki reform ihtiyacı bitmez. Her alanda gelişme yaşanıyor tüm bunlar yeni reformları beraberinde getiriyor. 3 kez yargı reformu belgesi açıklanmıştı bu dördüncüsü. İnternet yoluyla 55 binden fazla görüş geldi. Tıkanan süreçlerin nereler olduğunu hepimiz biliyoruz. Oraları açmak için hangi değişikliklerin yapılması gerekiyorsa amaçlarımızı hedeflerimizi belirledik. Bunların bir kısmı yasal değişiklik gerektiriyor. Bunu meclis yapacak. İdari uygulamaları hemen başlattık. Hukuk fakültelerindeki başarı sıralaması uygulamasını hemen başlattık. İlk hazırladığımız paket ceza adalet sistemine yönelik paket.

İhtisaslaşmaya önem veriyoruz. Davaların daha fazla ertelenmemesi için hedefimiz var. Atlamalı temyizi düşünüyoruz. Yapay zekanın yargı sisteminde kullanılması gibi uygulamalar var. Kamuoyunun bizden beklediği hususlara el atıyoruz. Tutuklama tedbiri bunlardan biri. Tutuklama bir tedbirdir, somut bir delil varsa tutuklamanın yapılabileceği belirtiliyor. 2 yılın altındaki suçlarda tutuklama tedbirine başvurulmayınca toplumda cezasızlık algısı oluşuyor. 2 yıl altındaki suçlarda, suçun işleniş şekli, suçlunun suç işleme eğilimi gibi hususlarda hakime takdir yetkisi verilmesi düzenlemesi var. Denetimli serbestlik bakımından da cezasızlık algısına yol açan husus var. Haksız tahrik çok tartışılıyor. Bir kişi müebbet gerektiren suçu haksız tahrik altında işlemişse buradaki cezalar tartışmalara yol açıyor. Alt ve üst sınırlarda yeniden değerlendirme yapmak gerekebilir. Trafikte işlenen ve sürekli kamuoyunda tartışılan suçlar var. Tüm bunların cezası hem idari para cezası ve hapis cezası olarak düzenlemek gerekiyor. Telefon yolu ile dolandırıcılığa maruz kalan çok sayıda vatandaşımız var. Bir kişinin üzerine kayıtlı telefon sayısı sınırlandırılabilir. Banka ve kredi kartları kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar var.