Adana haber: BBP Genel Başkanı Destici, Adana İl İstişare Toplantısı'nda konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle mücadele konusunda bütün siyasi partilerin tavizsiz bir duruş ortaya koyması gerektiğini belirterek, " AK Parti, MHP, BBP, Cumhur İttifakı nasıl teröre karşı bir duruş sergiliyor ve terörün kökünün kazınması noktasında tüm unsurlarına karşı verilen mücadeleyi sonuna kadar destekliyorsa aynı şekilde CHP'nin, İYİ Parti'nin, DEVA'nın da, Saadet'in de Gelecek Partisi'nin de aynen bu şekilde bu mücadeleyi desteklemesi gerekir." dedi.

Destici, partisinin il başkanlığınca Çukurova İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen "İl İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bartın'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Terörle mücadele

Ülkedeki hayat pahalılığının ve enflasyonun enerjide dışa bağımlılık ve bunun ötesinde terörle mücadeleye harcanan paradan kaynaklandığını, Türkiye'nin bu terör belasından bir an önce kurtulması gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Bütün siyasi partilerin bu konuda tavizsiz bir duruş ortaya koyması lazım. AK Parti, MHP, BBP, Cumhur İttifakı nasıl teröre karşı bir duruş sergiliyor ve terörün kökünün kazınması noktasında tüm unsurlarına karşı verilen mücadeleyi sonuna kadar destekliyorsa aynı şekilde CHP'nin İYİ Parti'nin, DEVA'nın da, Saadet'in de Gelecek Partisi'nin de aynen bu şekilde bu mücadeleyi desteklemesi gerekir. Eğer onlar desteklemezlerse, onlar yan çizerlerse hatta oy uğruna, seçimi kazanma uğruna bir de onların siyasi partileriyle, siyasetçileriyle iş birliği içine girerlerse o zaman vay Türkiye'nin haline. İşte o zaman bizim terörle mücadelemiz bitmez."

Destici, Türkiye'nin uzun yıllar sonra gerçekten tam bağımsız diyebilecekleri bir dış politika yürüttüğünü belirtti.

Yapılan ekonomik müdahalelerle temmuz ayından beri bir rahatlama olduğunu aktaran Destici, Cumhur İttifakı'nın bu yönde çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Destici, yapılacak çalışmalarla sözleşmeli personele kadro verileceğini, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) hak mağduriyetinin ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

"Pazarlık üzerine bina edilen bir ittifaktan Türkiye'ye hayır gelmez"

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının yüzde 99 oranında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En önemli konu, en önemli alınacak karar 6'lı masada ortak akılla değil, bir dayatmayla karşı karşıya kaldı. Şu anda, buna karşı daha önce ses yükselten o masadaki 1-2 partinin de sesinin kesildiğini görüyoruz. Artık Kemal Bey'in adaylığına 'Evet' demekten başka çareleri kalmadı, ama işte bu arada kaç bakanlık kapabiliriz, kaç milletvekilliği alabiliriz? Tamamen iş buna dönmüş vaziyette. Milletimizin bunu görmesi lazım. Millet İttifakı ya da 6'lı masa, bakanlıklar, bakanlık pazarlıkları, milletvekili pazarlıkları, bürokrasi pazarlıkları üzerine maalesef bina edilmeye çalışılıyor. Pazarlık üzerine bina edilen bir ittifaktan Türkiye'ye hayır gelmez. Bugün bakanlık üzerine pazarlık edenler, milletvekili üzerine pazarlık edenler, bürokrasideki kadrolar üzerine pazarlık edenler yarın devletin kamu ihaleleri üzerine de pazarlık ederler. Dolayısıyla da HDP'yle de pazarlık ederler. Çıkarlarını kim geliyorsa da onunla pazarlık ederler."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.