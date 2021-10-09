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Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz

09.10.2021 09:03

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu. Burada esnafla muhabbet eden Davutoğlu'na bir vatandaş, "Biz seni seviyoruz. Ancak İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz" sözlerine yer verdi.. Davutoğlu ise vatandaşa, "Merak etme, biz milletle beraberiz" cevabını verdi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu, bir iş yerinde de pastırma doğradı.

"ONLARLA OLURSANIZ SİZE OY VERMEYİZ"

Ziyaretler sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen bir kişi, "Biz seni seviyoruz. Ancak İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz." dedi.

Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz

"MERAK ETME"

Davutoğlu ise bu kişiye, "Merak etme, biz milletle beraberiz, Kayseri'yle beraberiz." yanıtını verdi.

İHANET EDEN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Emekli öğretmen Burhan Karamustafa da "Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi. Davutoğlu ise kendisinin ihanet eden taraf olmadığını belirtti.

Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz

"BİZ SİYASETE YOKSULLUKLA MÜCADELE İÇİN GİRDİK"

Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi şartları nedeniyle daha önce Kayseri'ye gelemediğini, partisinin il kongresine katılamadığını belirtti. Ekim ayı ile birlikte siyasette yeni bir dönemin başladığını dile getiren Davutoğlu, "Ben de bu yeni dönemde ilk Kayseri'ye geldim. Emeklilerimiz feryat ediyor, çiftçi mazota gelen zamlardan feryat ediyor, esnaf işsizlikten feryat ediyor. Kayseri'de bu feryatlar varsa Türkiye'nin her yerinde daha büyük feryatlar var demektir. Ülkemizin bu şartlara gelmesindeki en önemli zaaf, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimindeki büyük hatalar. Biz siyasete Hazreti Ömer adaleti için, yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele için girdik." diye konuştu.

Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz
Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz
Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz - Son Dakika
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