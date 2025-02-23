AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var

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AK Parti'de merakla beklenen 8. Büyük Olağan Kongre bugün Ankara'da gerçekleşecek. 100 binden fazla partilinin katılacağı tarihi kongrede AK Parti kadrolarının yüzde 70'inin değişeceği vurgulanırken, partilerinden istifa eden 2 milletvekilinin AK Parti'ye katılması bekleniyor. Öte yandan Ankara kulislerine göre MKYK'ya girecek isimler de neredeyse netleşti.

23.02.2025 08:17
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AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda (Ankara Arena) gerçekleştirilecek. 14 Mayıs seçimleri ve 31 mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti yönetiminde başlatılan değişim süreci, bugün yapılacak kongre ile birlikte tamamlanmış olacak. 75 asil, 35 yedek MKYK üyesinin belirleneceği kongrede ayrıca 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK), üç kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ve beş kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim yapılacak.

ERDOĞAN "MANİFESTO" NİTELİĞİNDE KONUŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 'Manifesto' niteliğinde bir konuşma yapacak, AK Parti'nin yeni vizyonunu anlatacak, Filistin, Suriye başta olmak üzere dış politikada yaşanan gelişmelere değinecek.

9 SİYASİ PARTİYE DAVETİYE GÖNDERİLDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 1.600'den fazla delegenin oy kullanacağı kongre için dokuz siyasi parti davet edildi. Kongreye ayrıca 95 büyükelçi, 13 ülkeden siyasi parti temsilcileri, yerli ve yabancı 127 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit aileleri ve gaziler katılacak. 100 binden fazla partilinin de kongreye katılacağı ifade ediliyor. Kongrenin ana sloganı ise 'Adında AK, Işığında İstikbal' olarak belirlendi.

KADROLARDA BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK

Erdoğan'ın bu hafta mesaisinin büyük bölümünü ayırdığı ve AK Parti'yi 2028 seçimlerine taşıyacak yeni parti yönetiminde 'Tecrübe ve gençlik' buluşturulacak. İl ve bölge dengesi, demografik yapı, kadın ve genç kontenjanı da yeni yönetimde dikkate alınacak. İl ve ilçelerde yüzde 70 civarında değişim yaşanan AK Parti'de bugünkü kongre ile birlikte parti yönetiminde aynı oranda bir değişime gidileceği kaydediliyor.

A TAKIMI SEÇİLECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın kongrenin tamamlanmasından sonra akşam saatlerinde MKYK'yı toplaması ve bu toplantıda yeni MYK üyelerini de belirlemesi bekleniyor. Asıl değişimin de bu kapsamda genel başkan yardımcılıklarında yaşanacağı ifade ediliyor.

YENİ LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER

AK Parti'nin 7 Ekim 2023'te yapılan olağanüstü kongresinde MKYK'daki değişim oranı yüzde 60 civarında olurken, genel merkez yönetiminde çok sınırlı bir değişim yaşanmıştı. Bu kongrede ise, mevcut genel başkan yardımcılarının büyük bölümünün değiştirileceği, bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde değerlendirileceği, bazılarının ise görev alanlarının değiştirileceği belirtiliyor.

2 VEKİL AK PARTİ'YE KATILACAK

Bu arada, Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.

MKYK LİSTESİ DE BELLİ GİBİ

Öte yandan Ankara kulislerine göre AK Parti MKYK'da da dikkat çeken isimler yer alacak. Bunlardan birisi de İYİ Parti'den istifa edip geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu... Kulis bilgilerine göre Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi.

AK Parti'de MKYK'ya girdiği iddia edilen diğer isimler şu şekilde:

  • Mahir Ünal
  • Derya Ayaydın
  • Osman Gökçek
  • Emre Cemil Ayvalı
  • Mehmet Umur
  • Mevlüt Çavuşoğlu
  • Kürşat Zorlu
  • Ali İhsan Yavuz
  • Osman Nuri Kabaktepe
  • İsmail Can Gökbudak
  • Eyüp Kadir İnan
  • Cengiz Özdemir
  • Hasan Mısırcı Tekirdağ
  • Mustafa Varank
  • Mesut Özil
  • Sinan Akçıl
  • Prof. Dr. Zakir Avşar
  • Ayşe Keşir
  • Belgin Uygur
  • Nilhan Osmanoğlu

MKYK VE MYK'DA SAYI DEĞİŞİYOR

Öte yandan AK Parti MKYK ve MYK'da sayı değişimi olacağı öne sürüldü. Buna göre, TBMM'deki grup başkanı ve başkan vekilleri doğal MKYK üyesi olacak. MYK'da da yeni Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edilecek.

AK Parti\'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70\'i değişecek, listede sürprizler var

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Son Dakika Politika AK Parti'de tarihi gün! Kadronun yüzde 70'i değişecek, listede sürprizler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Mehmet Aytekin:
    Zoruna gidenlerin başka bi yerine de dirsin inadına RTE ülkeyi kemalizm zihniyetine teslim etmeyeceğiz milleti astıkları bombaladıkları yeter 12 582 Yanıtla
  • serkan keskin:
    defansa alpay ortaya ozil eline de iki supurge haftasonu cami supurur 414 5 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    YE BABAM YEEEEE MEMLEKETİN MALI DERYA DENİZZZ ,,, YENİ YENİ YEYEYEEE 374 6 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    BAŞKOMUTANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN 18 328 Yanıtla
  • D Celik:
    aman aman bitti artik 304 2 Yanıtla
  • D Celik:
    gittikçe kötüye gidiyor .ak Parti'nin en başta kurduklari zaman A takımi yok .yiyici arrik güven de kalmadı şimdi PKK da var işin içinde .elveda akp sayenizde solcu oldum 289 10 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Başkomutan gereğini yapar tekrar aday olur kazanır nokta 19 268 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Değişim bunun neresinde kişiler değişse ne olacak milleti unutan zihniyet olduktan sonra boş. İki kelimeyi bir araya getirmekten aciz tipler bal tutup parmaklarını yalıyorlar düzenlerini kurmuşlar millet kendine derdine yansın. 251 12 Yanıtla
  • Sabri TIGER:
    Garibanları alında zengin olsunlar bari gelenler zaten zengin akp akıllıyı değil zengini sever 212 5 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    Balık baştan kokar derler Anadolu’da.. baş kendini düzeltmezse kuyruklar bir anlam ifade etmez..! 186 10 Yanıtla
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