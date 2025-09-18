AK Parti’den 18 Ülke ile İkili İlişki Mutabakatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti’den 18 Ülke ile İkili İlişki Mutabakatı

AK Parti’den 18 Ülke ile İkili İlişki Mutabakatı
18.09.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, 18 ülkeden siyasi partilerle işbirliği mutabakatı imzaladı, global meselelerde ortak akıl oluşturacak.

AK Parti, Dış İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda aralarında Rusya, Çin, Azerbaycan, Güney Afrika ve Küba'nın da bulunduğu 18 ülkeden 18 siyasi partiyle hem ikili ilişkileri geliştirmek hem de bölgesel ve küresel meselelerde ortak akıl oluşturmak için işbirliği mutabakatı imzaladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti, son dönemde, Kazakistan'ın Amanat Partisi, Moldova'nın Sosyalist Partisi, Moğolistan'ın Halk Partisi, Rusya'nın Birleşik Rusya Partisi, Ekvador Ginesi'nin Demokratik Partisi, Güney Afrika'nın Ulusal Kongresi, Azerbaycan'ın Yeni Azerbaycan Partisi, Küba'nın Komünist Partisi, KKTC'nin Ulusal Birlik Partisi, Ruanda'nın Ruanda Vatansever Çevresi, Kosova'nın Demokratik Türk Partisi, Kamboçya'nın Halk Partisi, Çin'in Komünist Partisi, Somali'nin Barış ve İstikrar İçin Birlik Partisi, Etiyopya'nın Refah Partisi, Cibuti'nin İlerleme İçin Halkın Partisi, Özbekistan'ın Liberal Demokrat Partisi ve Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi ile mutabakatlara imza attı.

AK Parti'nin önümüzdeki dönemde, Venezuela, Endonezya, Vietnam, Avustralya, Irak, Japonya Gambiya, Malezya, Macaristan, Tayland, Bulgaristan, Güney Kore, Meksika ve Tanzanya'dan siyasi partilerle de mutabakat zaptına imza atması bekleniyor.

Mutabakatlar, ikili ilişkileri geliştirme ve çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirme temasıyla, bağımsızlık, karşılıklı eşitlik ve saygı ile birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde, ortak zemini genişletme ve karşılıklı öğrenme ruhu içinde imzalanıyor.

"Ortak bir akılla hareket etmesi gerekiyor"

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'yle birlikte Türk dış politikasında kavramsal ve kuramsal bir değişikliğin varlığını hep beraber gözlemleyebilme imkanına sahip olduklarını belirtti.

Yurt dışındaki siyasi partilerle imzaladıkları mutabakatların amacının, sadece iki ülke ve iki siyasi parti arasındaki ilişkileri geliştirmek değil aynı zamanda küresel gelişmeleri takip ederek bu anlamda yapılacak çalışmalara çok katmanlı ve eksenli katkı sunmak olduğunu vurgulayan Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem ülkelerin hem de siyasi partilerin kendi içerisine kapanma imkanının olmadığı globalleşmiş bir düzlemde yaşıyoruz. Baktığınız zaman dünya yeni meydan okumalarla karşı karşıya. Küresel anlamda savaşların, vekalet savaşlarının, terörün arttığı, iklim değişikliğiyle yeni meydan okumaların meydana geldiği, göç sorununun ülkeleri tehdit ettiği bir ortamda ortak vicdan, vizyon ve akılla hareket edilmesi bir realite haline geldi. Böyle bir ortamda iktidar partilerinin, hükümetlerin ve parlamentoların da ortak bir akılla hareket etmesi gerekiyor."

"İnsan odaklı, merhamet ve adalet eksenli, vicdan merkezli"

Sırakaya, Türkiye'nin özellikle son yıllarda diplomasi alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin sadece bölgesel istikrar, refahın ve barışın değil aynı zamanda küresel barışın korunması noktasında da büyük bir rol ve sorumluluk üstlendiğine dikkati çeken Sırakaya, şunları söyledi:

"Bu noktada da AK Parti olarak bizim üzerimize düşen belirgin bir görevin olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede ikili ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Hükümet düzeyinde yapılacak çalışmaların altyapısını oluşturabilmek ve bunlara zemin hazırlayabilme noktasında da sorumluluk üstleniyoruz. Bu bağlamda son olarak Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi yetkilileriyle 18. mutabakat zaptımızı imzalamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insan odaklı, merhamet ve adalet eksenli, vicdan merkezli anlayışımızı devam ettirmekte kararlıyız."

"Önümüzdeki günlerde temaslarımız devam edecek"

Zafer Sırakaya, imzalanan mutabakatların sadece bir kıtayı, bölgeyi değil dünyanın genelini kapsayacak şekilde planlandığını belirtti.

Mutabakat zabıtlarının siyasi partilerin sadece ana kademeleri için olmadığını, kadın ve gençlik kollarının da birbiriyle olan ilişkilerini şekillendirmeyi hedeflediğini anlatan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda yaklaşık 13 mutabakat zaptı imzaladık. Önümüzdeki günlerde bu temaslarımız devam edecek. Irak, Vietnam, Güney Kore, Japonya ve Endonezya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yapacağımız ikili görüşmeleri belli noktaya getirdikten sonra o ülkelerle de mutabakat imzalamayı öngörüyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güney Afrika, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, AK Parti, Rusya, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti’den 18 Ülke ile İkili İlişki Mutabakatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
Basketbolseverlere müjde Maçlar artık şifresiz kanalda Basketbolseverlere müjde! Maçlar artık şifresiz kanalda
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
14:04
Fransa yanıyor Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
Fransa yanıyor! Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:35
Bakan Bolat duyurdu Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
Bakan Bolat duyurdu! Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:40:57. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti’den 18 Ülke ile İkili İlişki Mutabakatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.