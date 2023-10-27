AK Parti Gençlik Kollarından, Türkiye genelindeki Starbucks şubelerinde protesto

İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği ve binlerce kişinin ölümüne yol açan saldırılar sonrası AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'deki şubelerinde eylem yaptı.

YER KAPATMA EYLEMİ

Ankara Gençlik Kolları üyesi bir grup, Bahçelievler 7. Cadde'de toplanarak Starbucks şubesine yürüdü. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, burada yaptığı açıklamada, ülke genelindeki Starbucks şubelerinde Türk ve Filistin bayraklı atkılarla 30 dakika "yer kapatma eylemi" yapacaklarını söyledi.

AMAÇ; BOMBALARA KARŞI DURMAK

Soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine "dur" demek için eylem yaptıklarını belirten İnan, "Bu barışçıl eylemimizin amacı çocukları, kadınları ve hastaneleri hedefleyen bombalara karşı durmaktır." dedi.

"BU TEPKİNİN DERS OLMASINI UMUYORUZ"

Türkiye genelindeki Starbucks şubelerinde gerçekleştirdikleri "Say Stop" eylemiyle tüm dünyaya, Filistin halkına yönelik acımasız saldırıları ve soykırımı duyurmayı amaçladıklarını dile getiren İnan, şöyle konuştu: "Bu vahşete ve bu katliamlara Starbucks markasının İsrail'e verdiği desteği göz önünde bulundurduğumuzda AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bini aşkın gençle bu sembolik protestomuzu duyuruyoruz. Savaş suçlusu İsrail'e destek veren kurum ve kuruluşlara bu tepkinin bir ders olmasını umuyoruz."

"BU KATLİAMI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin yarısından fazlasının çocuklar olduğunu vurgulayan İnan, "Bu bile amacın insanlık suçu işlemeye yönelik vahşet olduğunu gösteriyor. Biz AK Gençler olarak bu zulmü, katliamı asla unutmayacağız. Bugün bu savaş suçu işleyen mahlukatların suratına tarih izin verdiği müddetçe vuracağız. Nesilden nesile bu gaddarlığı anlatacağız. Kötülüğün ve acımasızlığın ülkeler tarafından hazırlanıp önümüze sunulduğu, vahşetin normalleştirilmeye çalışıldığı bu planı reddediyoruz. Bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceğiz. Türkiye'nin en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olarak bu gücümüzü barış için kullanmamız elzemdir. Gazze halkına insani yardım noktasında hükümetimiz tüm adımları attı, atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha adil bir dünya mümkün' ve 'Dünya beşten büyüktür' politikaları bugün de Filistinli kardeşlerimiz için bürokrasi ve söylem odaklı devam etmektedir" dedi.