AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den asgari ücretle ilgili açıklama: "Şu andaki hesaplamalarıma göre 7 bin 500 seviyelerinde"

ÇORUM Çorum'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücrette enflasyon farklarını ilave edilerek herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacağını açıklayarak, "İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir" dedi

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyet Çorum'a geldi. Gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde yapan Demiröz, asgari ücret artışı ve EYT ile ilgili açıklama da bulundu.

2023'e hızla giderken AK Parti'nin sahada olduğunu dile getiren Demiröz, "AK Parti milletin içinden çıkan, millet tarafından kurulan ve milletle birlikte bu ülkeyi idare eden bir parti. 12 milyon üyesi olan ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan AK Parti 20 yıldan beri bu ülkeyi başarıyla yönetmiştir. Her türlü sıkıntılara rağmen, engellemelere rağmen, yurt içinden ve yurt dışından yapılan siyasi baskılara rağmen Türkiye 20 yılda 3 kattan fazla büyüdü. Son 2 yılda pandemi ve daha sonra savaş nedeniyle bütün dünyanın içine girdiği ekonomik sıkıntılar diğer problemlerle birlikte ülkemiz bundan etkilendi. Ama bu sıkıntıları giderecek olan yine AK Parti. Kollarımızı sıvadık yılbaşından beri özellikle alt gelir grubunda olan insanlarımıza dair eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Alt gelir grubundaki kardeşlerimizin gelirlerini yükselterek Türkiye 2022'de birinci çeyrekte 7.3, ikinci çeyrekte 7.6 büyüyen dünyanın ikincisi olan Türkiye'yi bir an önce ekonomik sıkıntılardan arındırmak ve önceki dönemde dünyada yaşanabilir ülkeler arasında 10. sırada olan ülkemizi daha yukarı taşıyacağız" dedi.

Ekonomik sorunlar var ama süratle çözümleniyor. Meclis açıldı. Yaz aylarında sahada aldığımız notlarla ilgili eksikliklerle ilgili kanunlar hazırlanacak . Yakın zamanda TBMM'de yasalar süratle çıkarılacak. Türkiye ekonomisi büyüyor. Asgari ücret tekrar ikinci dönemdeki enflasyon farklarını ilave ederek rakam belirtmeyeceğim ama herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacak. Biz bunu yaparken her zaman alt gelir gruplarını düşünerek yaptık. Türkiye'yi makro olarak büyüttük. Bundan sonra mikro düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bürokrasideki bazı sıkıntılar önümüzdeki yıla kadar tamamlanacak. 2023'te 4 trilyon 600 milyar liranın üzerinde bir bütçe hazırlıyoruz. Bu Türkiye tarihinin en büyük bütçesi. Bu bütçeyle Türkiye 2023'te yapılacak seçimleri ve yatırımları kapsayacak olan bu bütçe özellikle alt gelir gruplarını rahatlatacak" diye konuştu.

"Türkiye artık üzerinde oyun oynanacak bir ülke olmaktan çıkmıştır ve Türkiye masada oyun kuran ülke haline gelmiştir" diyen Demiröz, "Dünya coğrafyasında son yıllardaki gelişmeleri hepiniz takip ediyorsunuz. Ülkemizin saygınlığının nereden nereye geldiğini, 100 milyon dolar istediğimiz yıllardan bugün hangi döneme geldiğimizi ve 'gelecek yüzyıl Türkiye yılı olacak' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Onun liderliğinde ülkemiz dünyadaki saygınlığını çok çok daha ileri götürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında herkes bir tarafı tutarken Türkiye yürüttüğü politikayla savaşı önleyecek, barışı sağlayacak hareketlerde bulundu. Onu da başardı. Gıda sıkıntısını gidermek için anlaşmalarda her ülkeyi de masaya oturttu ve Birleşmiş Milletlerin gözü önünde bunu sağladı. Esirlerle ilgili her iki tarafta yakalanan esir değişimiyle ilgili mübadeleyi sağladı. Şimdi inşallah bu barışı da Türkiye sağlayacak ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan sağlayacak. Dün akşam televizyonlarda izlediniz. Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantıları vardı ve orada Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki başkanlarla olan diyaloglarını seyrettik. Türkiye artık üzerinde oyun oynanacak bir ülke olmaktan çıkmıştır ve Türkiye masada oyun kuran ülke haline gelmiştir. Artık dünyadaki ve bölgemizdeki bütün kararlarda Türkiye'nin mutlaka bilgisi alınacak onun görüşü alınacak ve ona göre karar verilecektir. Geçtiğimiz hafta sonu Hollanda'ya gitmiştik. Orayı da izledik. Ekonomik olarak siyasi olarak. İnanın ülkemizin durumu çok çok daha iyi. Her yönden iyi. Onlar da çok sıkıntıda. Milli gelirleri yüksek. Onun için yaşanabilir bir ülke olan Türkiye, satın alma parametresiyle dünyanın 10. Ülkesi. Yani gelirimize göre dünyada en iyi yaşanabilecek 10. ülke. Hamdolsun sıkıntılarımız yok değil mi var. Ama bugün her kişinin istediği şeyi sahada, pazarda bulabilme imkanı var. Avrupa bunu kaybetti. Kışa giriyoruz hepsi telaşta. Bu yılın sıkıntısı doğalgaz ve yakıt sıkıntısı. Ama Türkiye bu krizi öyle bir noktada durarak aştı ki inşallah biz bu sıkıntılardan zarar görmeyeceğiz. Dün bile enerji bakanlığımız Azeri gazının 2 katına çıkarılmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili de açıklama da bulunan Demiröz, "Türkiye 54 yıldır Avrupa Birliği'ne alınmıyor. Alınmamasının nedenini herkes biliyor. Ama bilsinler ki Türkiyesiz Avrupa olmaz. Bizim ticaretimizin yüzde 50'si Avrupa ile. Bütün dünya buna şahit olduğu halde biz 54 yıldır Avrupa Birliği'ne alınmıyoruz. Ama şimdi gelince, 'Rusya'ya ambargo uyguluyoruz, yaptırımlar yapıyoruz siz niye yapmıyorsunuz?' Sizler bizi 54 yıl kapınızda bekletirseniz biz de buna uymayız. NATO, biz müttefikiz. Yıllardır müttefikiz. Ama öyle bir tutum içerisindeler ki Patriot isteriz vermezler, S-400 alırız, 'Niye aldın' derler. F-35'lere 2,5 milyar dolar yatırdık NATO ülkesiyiz, biz de ortağız birlikte proje yapalım deriz. Oradan da çıkarırlar. 'Paramızı verin' deriz vermezler. Yerine F-16 verin, onda da nazlanırlar. Ama bunlar bizi böyle yapa yapa kendi tankımızı topumuzu denizaltımızı silahımızı hatta hatta uçaklarımızı inşallah kendimiz yapacağız. Savunma sanayinde yüzde 75'leri aştık üretim olarak. Türkiye şuanda ihracat merkezi olmak üzere. Çin'deki sıkıntılar ve Avrupa'nın içine düştüğü ekonomik buhran Türkiye'yi öne çıkardı. Ama bizim yapacağımız her şeyi üretip ihraç ederken yurt içindeki ihtiyaçlarımızı unutmamak. Onun için bazı mallarda yurtiçinde kullanılacak kadar kota koymak ve ona göre izin alarak ihraç edilmesini sağlıyoruz. Üretimimiz artıyor. OSB'lerde bir karış toprak yok. Süratle OSB'ler ve Endüstriyel Sanayi Bölgeleri oluşturuyoruz. İstihdamımız, işsizlik yüzde 10'un altına düştü. Çok iyi bir gelişme. Öyle gözüküyor ki sanayicilerimiz bazen çalıştıracak işçi bulmakta zorluk çekiyor. Her ne kadar işsizlik var denilse bile gerçekten fabrikalarda işçi arayanlar bulamıyorlar. Yabancı çalıştırıyorlar. Yabancılar gelmiş ülkemize destek veriyorlar. Neden, çünkü kamuyu çok cazip hale getirdik ve herkeste masa başında devlette çalışma gibi bir hevesi var. Yoksa fabrikalarımızda çalışacak, istihdam talep eden işverenlerimiz çok. Benim çevremde, ailemde devlet memuru olan yok. Hiç özendirmiyorum. Özel sektör. Belki iki, üç yıl asgari ücretle çalışabilirsin ama işi öğrendikten sonra piyasada bir kalıp ustasının günlüğü bin lira. Varsa gönderin. Ama bunu anlatamıyoruz. İnsanlarımız iş beğenmek konusunda biraz nazlı. Lütfen hepimiz taşın altına koymamız lazım. Bu ülkenin kalkınmasında, üretmesinde, ihracatın artmasında kendi fedakarlık yapmamız lazım ve hep birlikte Türkiye'yi 2023, 2053, 2071'e kadar dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokmaya çalışmalıyız. Ülkemiz büyük bir ülke. Avrupa Birliğine girdiğimizde Avrupa Birliğinin toprak bütünlüğü olarak en büyük ülkesi olacağız. Nüfus bakımından Almanya ile birlikte aynı 85 milyon çalışan insanımız olacak. Bu nedenle ülkemizi sevelim. Bu ülkeyi 20 yıldır idare eden ve projesi, programı elinde olan AK Parti'ye desteğimizi devam ettirelim. Çünkü inanın diğer partilerde laftan başka bir şey yok. Bunu İBB'de gördünüz. Bizim demokrasiye saygımız sonsuz. O sandıktan ne çıkıyorsa eyvallah. Ama gelenler sadece laf ürettiler. Ellerinde hiçbir projeleri yoktu. 4 yıl geçti ortada elle tutulacak hiçbir hizmet yok. Merkezi hükümet, hem Türkiye'nin idaresini hem de belediyelerin yapacağı hizmetleri yapıyor" şeklinde konuştu.

CHP'nin başörtüsü çıkışını da değerlendiren Demiröz, "Hiç ortada olmayan başörtü meselesini gündeme getiriyorlar. O da laftan. Kanun çıkaralım. Bugün Türkiye'de başörtü problemi yok. İsteyen örtüyor, isteyen istediği gibi giyinebiliyor. Ama Cumhurbaşkanımız davet etti, buyurun anayasayı değiştirelim dedi. Göreceğiz önümüzdeki günlerde telaş sardı zaten. Türkiye lafla yönetilmez. Türkiye bütün dünyanın gözü üstünde olan bir ülke. Siyasi baskılarla, bir tarafta güney doğu bir tarafta orta doğu çatışmaları izliyoruz. O bölgenin 2010'dan 2020'lere kadar nereden nereye geldiğini, Türkiye'nin kardeşliği nasıl tesis ettiğine şahit oldum. Mücadele devam ediyor. Kürt kardeşlerimizi hep yalan ve aldatmayla bu hale getirdiler. PKK'nın Kürt diye bir derdi yok. Bizim Kürt kardeşlerimizin PKK diye bir problemi var. PKK'yı kuran da belli DEAŞ'ı kuran da belli. Şuanda onlara silah veren de belli. Birini alıyor birini veriyor. Bütün amaçları Türkiye'yi bir sarmala almak. Yunanistan şimdi, İstanbul kadar bir ülkeyi, NATO ülkesi, üzerimize saldırtıyorlar. Yunanistan dediğiniz nedir? 450 milyar Euro borcu olan ve kendi emekli maaşını ödeyemeyen bir ülke. Durup dururken adalar silahlandırılıyor. Elimizi atsak namluya değecek. Hiç güvenmesin. Ne Amerika'ya ne Fransa'ya güvensin. Yunanistan'da yaşayan insanlar ülkelerinin satıldığını, tamamen başkalarının egemenliği altlarına girdiğini bilmeleri lazım. Yunanistan'ın kendi kendisini demokrasiye ve eski durduğu noktaya getirmesi lazım. Adalar silahlanmış kime karşı? Adaların karşısında Rusya mı var? Türkiye var. Rusya'ya karşı yapıyorsan Rusya'nın karşısında Türkiye var. Ama maalesef Türkiye'nin ticaret noktasında, ihracat noktasında Türkiye'nin odak noktası haline geldiğini gören dış güçler bizi böyle bir ateşin içine çekme çabaları var. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Oyuna gelebilecek bir ülke değil. Topraklarımızdan bir karış vermeyiz ama öyle eskisi gibi üzerimize de oyun oynatmayız. Yunanistan'da kendine çeki düzen verecek. O da görecek. Yunanistan'daki aklı selim insanları bunu çok iyi biliyor. Yunanistan'da Kıbrıs'ı kışkırtıyor" ifadelerini kullandı.

KKTC'de CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın açıklamalarına da sert tepki gösteren Demiröz, "Kıbrıs'ta dün akşam çıkmış bir tane sözde Türk milletvekili Recep Tayyip Erdoğan' atıp tutuyor. Biz, 1974'ten beri sıkıntılarımızın bir kısmını Kıbrıs için çekiyoruz. Oradaki soydaşlarımız için çekiyoruz. 50 yıldır çekiyoruz 50 yıl daha çekeriz. Ama elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülke size yıllardır en az 300 milyon dolar her yıl destek sağlıyor. O milletvekiline sormak lazım dolarla aldığı maaşı kimden alıyorsun? Sana maaş ödeyen ülke kim? Önce buna cevap ver sen. Biz çok fatura ödedik. Kimseye de böyle ucuz yönden tetikçilik yaptırmayız" dedi.

Bir gazetecinin asgari ücretle ilgili sorusuna ise Demiröz, "İşverenlerimize, KOSGEB ve diğer bütün küçük esnafımıza çeşitli destekler veriyoruz. Öncelikle asgari ücretten başlayım. 5 bin 500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5 bin 500 lira asgari ücret net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Birde herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor devlete yük getiriyor zannediyor. Asla öyle bir şey yok. Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir. Dediğimi gibi henüz konuşulan bir durum yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanlarında o limite kadar ki gelirleri yine vergiden muaf olacak. Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira tekrar küçük esnafımıza vereceğiz. Yakında açılacak. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde emekliler ve asgari ücretlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek" dedi.

EYT'lilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Demiröz, "EYT diye bir cümle yok mevzuatta. Sadece yaş nedeniyle emekli olamayanlar var. 1999 yılında AK Parti'den önce sayın Yaşar Okuyan döneminde çıkan bir yasa var. Herkes AK Parti çıkardı diye biliyor ama emeklilikte yaş nedeniyle emekli olamayanların 1999 yılında çıktı. Normal emekli sandıkları bütçeden aridir. Bütçeyle birlikte anılmaz. Çalışanlar opara raya prim öder ve bu sandıktan da emeklilere ödenir. Dünyada 4 çalışanın parası 1 emekliye verilir. Bizim ülkemizde maalesef o kadar erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlar 38, erkeklerde 43 yani yeni işe başlama çağında insanlar emekli olmuş. 1970'li yıllarda rahmetli Süleyman Demirel bir yasa çıktı oy için o yasayı bozdu. 1990'lı rahmetli Turgut Özal bir yasa çıkardı yine bozuldu. Eğer o yasalar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunlar bozulunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı 1 kişiye vermek zorunda kaldık. Bir müddet emekli yapmadık. Şuanda 38 milyon çalışanımız, 13 milyon emeklimiz var. Türkiye 4-5 sene sabretseydi bu sistem kendi kendini çevirecekti. Ancak sabredemedik. Biraz çok talep olunca, cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz tarafından yasanın çıkarılması ve ortak bir akılla emekliliğin sağlanması gündeme geldi. Çalışmalar yapıldı. Son şekilde bakanımızın açıklamasıyla verilmiş durumda. Onun şartlarını kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye'de SGK'ya bütçeden 780 milyar lira destek veriliyor. Bizim kara deliğimiz bu. Almanya bunu gördü. Sistemi oturttu. Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle biz bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı, isteyenleri emekli edeceğiz" dedi.

Toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum İl Koordinatörü ve Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı katıldı.