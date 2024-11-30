AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Ekonomik Sıkıntılar 1 Yıl İçinde Bitecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Ekonomik Sıkıntılar 1 Yıl İçinde Bitecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Ekonomik Sıkıntılar 1 Yıl İçinde Bitecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yaptığı açıklamada pandeminin, savaşın ve depremin Türkiye'ye 100 milyar dolara mal olduğunu belirtirken, ekonomik sıkıntıların 1 yıl içinde sona ereceğini ümit ettiğini ifade etti.

30.11.2024 22:04  Güncelleme: 22:06
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, pandemi, savaş ve deprem felaketinin Türkiye'ye 100 milyar dolara mal olduğunu belirterek, "Bütün ülkenin çabasıyla o depremi de çok hafif bir şekilde atlatmaya çalıştık. Halen devam ediyor ama hamdolsun iyi durumdayız. Bütün bunlara rağmen ekonomik sıkıntılarımız 1 yıl sonra bitecek inşallah" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, AK Parti Odunpazarı 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye Demiröz'ün yanı sıra AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Genel Merkez Teşkilat Komisyon Üyesi Yasir Çelik, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural ile partililer katıldı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ilişkin tutumuyla ilgili konuşan Demiröz, "Türkiye ekonomisi Avrupa Birliği'ne üye, sayabileceğimiz 14 tane ülkenin toplam ekonomisinden daha büyük. Kıbrıs Rum Kesimi var, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, bunların ekonomileri Türkiye'nin ekonomisinden daha mı büyük. Türkiye bugün 15 trilyona yakın bütçe yapıyor. Milli gelirimiz 2,2 trilyon dolara çıkmış. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin dolar. Niye almazsınız? Almazlar, çünkü bizim kültürümüz farklı. Biz bu nedenle içerde sağlam duracağız" dedi.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, genel başkan seçildikten sonraki söylemlerinin sürekli değiştiğini belirten Demiröz, "Beraber milletvekili olduğumuz Özgür Özel, genel başkan oldu, ümitlendik, bazı söylemleri oldu. Ama iki adım ötede gittiği yerden ertesi gün u dönüşü yaparak konuşuyor. Allah aşkına biraz dik dur. Söylediklerinin arkasında dur. Öyle bir parti var karşımızda, sözüm ona en büyük muhalefet partisi, liderinin kim olduğunu sorsam herkes başka bir cevap verecek. Öncelikle kendi problemlerinizi çözün. Bu ülkeyi yönetme hayalleri kuruyorsunuz ama kendinizi daha çözememişsiniz" diye konuştu.

'EKONOMİK SIKINTILAR 1 YIL İÇERİSİNDE BİTECEK'

Deprem felaketinin ekonomiyi sarstığını ve Türkiye'ye yaklaşık 100 milyar dolara mal olduğunu söyleyen Demiröz, "Ekonomik sıkıntılar oldu. Halen devam ediyor ama Ankara 7/24 inanın, gece- gündüz bu enflasyonla mücadele, ekonomik düzelme ve ekonomik düzelme yolunda çaba sarf ediyor. 1 yılımız kaldı. En kötü zamanımızda bile Türkiye, büyüme yolunda gerekli büyümeyi gösterdi. Dünyada bu kadar süre üst üste büyüyen başka bir ülke yok. Ortalama büyümemiz gene 3,2'ye geliyor. Yıl sonu itibariyle belki daha yüksek. Ama ne oldu, bir pandemi, arkasından savaş, arkasından bir deprem felaketi ki, 100 milyar dolarımıza mal oldu ve bütün ülkenin çabasıyla o depremi de çok hafif bir şekilde atlatmaya çalıştık. Halen devam ediyor ama hamdolsun iyi durumdayız. Bütün bunlara rağmen ekonomik sıkıntılarımız 1 yıl sonra bitecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Ekonomik Sıkıntılar 1 Yıl İçinde Bitecek - Son Dakika

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