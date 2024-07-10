AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: CHP\'de genel başkanlar değişse de çark etme kültürü değişmemektedir

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim açıklamalarına ilişkin, "Parti içi mücadele ve ayak oyunlarını zaman içinde yönetmesi zorlaşacaktır. Bunların farkında olduğu için 'karşıyım' dediği erken seçimi istemeye başlamıştır. Sözün özü çark etmiştir. CHP'de genel başkanlar değişse de çark etme kültürü değişmemektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dağ, 31 Mart seçimlerinden sonra milletin verdiği mesajı en doğru şekilde okuyup, yorumlamak için seçimin hemen ardından çalışmalara başladıklarını söyledi. Dağ, muhalefet partilerinin ne yaptığını izlediklerini belirterek, "Gelin görün ki, AK Parti'nin hizmet siyasetine gölge düşürmeye çalışanlar bugün icraat ve hizmet adına bir arpa boyu kadar yol kat edememişlerdir. 31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık 3,5- 4 aylık süre zarfında yerel yönetimlerde tam anlamıyla fiyasko olan bir CHP tablosuyla karşı karşıyayız. 3,5-4 aylık süreçte CHP'li belediyeler ve belediye başkanları skandallarla, nepotizmle, usulsüzlüklerle ve vizyonsuzluklarla kamuoyunun gündemine gelmektedir. 3 aylık süreçte resmen kayırmacılık rekoru kırdılar. Belediyelerini eş, dost, akraba, atamalarıyla tıka basa doldurdular. İstanbul, İzmir, Çanakkale, Kırıkkale, Bursa gibi yerler başta olmak üzere birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde liyakata önem vermeden atamalar yapılıyor. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bu konuda biraz daha kişisel piar yapmak adına akraba atamalarına karşı çıkışlar yapmış ise de kendisini dinleyen ve ciddiye alan olmadı. Akraba dostu belediye başkanları, Özgür Özel'in bu açıklamalarına gülüp geçiyorlar. CHP'li belediyeler eş, dost, akraba, atamalarının merkezi olmuş durumdadır. Özgür Özel, havanda su dövdüğü gibi havaya konuşuyor. Son olarak gerçekten zihinleri de zorlayan Esenyurt Belediye Başkanı; kayınbiraderini mali işler müdürü, kardeşini koruma, kuzenini özel kalem, yeğenini ve oğullarını ise danışman yaptı. İstanbul'da para kuleleri ayyuka çıkmış durumda. Bu paraların kaynağını anlatabilen ve kamuoyunu tatmin edebilecek bir açıklama bugüne kadar görmedik. Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisine yakın gazetecileri Roma'ya götürerek milyonlarca harcama yaptı. 'İsrafı bitireceğiz' diye bağıranlar savurganlıkta sınır tanımadı" diye konuştu.

'YÜKSEK ORANDA ZAMLAR YAPTILAR'

CHP'nin seçimden önce emekliler konusunda her türlü popülist söylemde bulunduğunu ifade eden Dağ, "Aylık destek vereceğini söyleyen CHP'li belediyelerin neredeyse tamamı 3 aydır üç maymunu oynamaktadır. Dedim ki, 'Seçimden sonra yapamayacağımız bir şeyi vermememiz lazım.' Ama 3 ay süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın her ay emekliye 5-10 bin lira vereceği sözünü tamamen havada bıraktıklarını görüyoruz. Emekliler ve asgari ücretli çalışanlarımız üzerinden prim yapmaya çalışan CHP'li belediye başkanları İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Uşak'ta, Kütahya'da ve diğer şehirlerde gözünü hiç kırpmadan ekmeğe, suya ve ulaşıma, yüksek oranda zamlar yapmışlardır. Ülkemizde uzun zamandır çaba sarf ettiğimiz, uğraş verdiğimiz, düşürmek için ciddi anlamda mücadele ettiğimiz bir enflasyon meselesi vardır; ama CHP'li belediyelerin yaptığı zamlara baktığımızda enflasyonun çok çok üstünde bu zamları yaptıklarını görüyoruz. CHP'li belediye başkanlarının 'engelleniyoruz' isyanı artık kamuoyunda karşılık bulmayınca bu sefer de borç yalanına sarıldıklarına şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin sorunları yönetemeyeceğini ve toplumsal anlamda büyük bir tepki ile karşılaşacağının farkında olduğunu belirten Dağ, "CHP Genel Başkanı 'cambaza bak cambaza' yöntemiyle yerel yönetimlerdeki kriz ve skandalları örtmeyi hedeflemektedir. Bunu da uzun süre yapamayacağı aşikardır. Aynı zamanda da parti içi mücadele ve ayak oyunlarını da zaman içinde yönetmesi zorlaşacaktır. Bunların farkında olduğu için 'karşıyım' dediği erken seçimi istemeye başlamıştır. Sözün özü çark etmiştir. CHP'de genel başkanlar değişse de çark etme kültürü değişmemektedir" dedi.