AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Biz Türkiye Partisiyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Gerçekten biz Türkiye partisiyiz. Türkiye'nin her yerinde örgütlenmişiz. Her taraftan yetki ve destek almış konumda olmak, hizmetini her yere götüren bir parti olmak önemlidir." dedi.
Yazıcı, Rize'nin Fındıklı ilçesindeki parti binasında eski ve yeni dönem parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin en zor zamanlarında AK Parti'nin göreve geldiğini ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için büyük gayretle çalıştığını söyledi.
Teşkilatların her zaman belirlenen aday etrafında toplandığını ve gayret gösterdiğini belirten Yazıcı, milletin sandıkta projesi olan, iş yapacak kadroları göreve getirmeye gayret gösterdiğini, seçimlerin denetleme ve sorgulama zamanları olduğunu ifade etti.
Yazıcı, belediyelerin kaynaklarının belli olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Esas belediyelerin o kaynaklarla önemli işler yapması, elbette ki yetmediği zamanlarda hükümet ile koordine içerisinde kaynakları getirme potansiyeli avantajıdır, önemlidir. Seçtiğiniz belediyelerin bu işleve sahip olması gerekir. Türkiye'yi dönüştürdük, geliştirdik. Bizim siyasi referanslarımız çok. Bölgede de Türkiye'de neler yaptığımızı anlatacağız. Dünyadaki en büyük siyasi hareketlerden biriyiz. 11 milyonu aşkın üyemiz var."
AK Parti'nin Türkiye'nin her bir bölgesinde yetki ve destek aldığını aktaran Yazıcı, "Gerçekten biz Türkiye partisiyiz. Türkiye'nin her yerinde örgütlenmişiz. Her taraftan yetki ve destek almış konumda olmak, hizmetini her yere götüren bir parti olmak önemlidir. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bölünmezliği bizim kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.
Yazıcı, AK Parti'nin sadece bina ve havalimanları yapmadığını belirterek, "Milletimizi bölen davranış biçimi uygulamalarını da tasfiye ettik. Temizlik yaptık siyaset alanında. Hani genel başkanımız söyler ya 'Dikleşmeden dik durmak.' Bu ülkenin başbakanını askeri hastaneye sokmadıklarını hatırlayın. Başbakanın eşi GATA'ya giremedi. Bu ülkenin evlatları askerlik yapar, eşlerinin başında eşarp varsa, kapalıysa yemin törenine giremezdi. Bu alanları biz temizledik. Sizlerin desteğiyle yaptık." ifadelerini kullandı.
" Gazze'de olup bitenlere karşı en gür sesi çıkaran bir ülkeyiz"
Türkiye'nin dünya coğrafyasında stratejik öneme sahip bir ülke olduğuna işaret eden Yazıcı, şöyle konuştu:
"Böylesi ülkeleri ileri taşıyan liderdir. Türkiye böylesi lideri bulmuş, onun ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir üslubumuz var. Bu çok saygındır uluslararası ilişkilerde. 'Değerler New York'ta ne ise Bağdat'ta da odur.' diyoruz. 'Paris'te ne ise Şam'da da odur.' diyoruz. Topluluğun ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, özneye göre değişmez haklı olup olmama. Hak üstündür. Gazze'de olup bitenlere karşı en gür sesi çıkaran bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanı'mız her platformda bunu dillendiriyor. Doğruları hatırlatıyor. Belki 'Dünya beşten büyüktür.' söylemi anlaşılmıyordu, şimdi çok daha iyi anlaşılıyor."
Devlet terörü yapan İsrail'e karşı Birleşmiş Milletlerin birçok kez toplanmasına rağmen karar alamadığını kaydeden Yazıcı, "Veto edildi ve bunları dile getiriyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin güçlü olması başta Türkiye için elbette ki bölgemiz için, dünya sulhu için hayati derecede önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Hayati Yazıcı, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu şehirleri yeniden imar ve inşa ediyoruz. Çok hızlı şekilde bu işleri yapıyoruz. Pratiğimiz güçlü. Bunları gerçekleştiriyoruz. Bizi koşturacak icraatlarımız fazla. Tek eksiğimiz enflasyon. Herkes hissediyor bunu. En fazla hisseden emeklilerimizin bir kısmı. Bunları görüyoruz. Bunlar hükümetimizin günlük çalışma ajandasının başında. Hedefimiz enflasyonu tek haneli rakama çekmek. Tek haneli rakama indirmeden kime ne verirseniz verin enflasyon azgınlaşıyor. Belki pansuman ölçüsünde birtakım destekler sağlanıyor. İnşallah o muvazeneyi sağlayınca desteğimizi daha iyi, daha anlamlı hale getireceğiz."
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Biz Türkiye Partisiyiz - Son Dakika
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