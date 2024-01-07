AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum\'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İBB Başkan adaylığının tebliğ edilmesi sonrası basın açıklaması yaparak önemli mesajlar verdi. Kurum, adaylık ilanı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz." dedi.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM OLDU

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti. Kurum resmen ilan edilmesinin ardından sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz verdi. Salondaki kalabalık o anlara ayağa kalkıp alkışlayarak eşlik etti.

"İSTANBUL'UN 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ"

İBB Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının tebliğ edilmesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kameralar karşısına geçip basın açıklaması yapan Kurum, "Bugün gerçekten heyecanlıyız çünkü herkesin huzur içinde yaşadığı, her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul istiyoruz. Sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul'u, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Sevgili İstanbullular, İstanbul'a aday olmak büyük bir onur, büyük bir sorumluluk. İstanbul'da Mekke ve Medine'nin emanetleri var, Kudüs'ün ruhu var, Saraybosna'nın yeşili var. Hep birlikte çalışacağız. Ülkeme daima hizmet ettim. Bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, ter döktük. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde Anadolu ve İstanbul'un dört bir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık.

Yeni yeşil sanayi alanlarının, kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüz binlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk. İşin sonunda da onların dualarını aldık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu 25 yıllık birikimle; bugün gururla söylüyorum, bu aziz şehrin 39 ilçesinde eserlerimiz var, yedi tepesinde tepesinde alın terimiz var.

"FARKLI GÜNDEMLER PEŞİNDE ASLA KOŞMADIK"

Biz hep çözüm tarafında olduk. Gaziosmanpaşa'da, Güngören'de her türlü engelleme girişimine rağmen, kentsel dönüşüme başladık. Farklı gündemler peşinde asla ve asla koşmadık. Altını çizerek söylüyorum; bunlar yaptıklarımızın küçük bir özetiydi.

"İSTANBUL'DA TEK BİR RİSKLİ YAPI KALMAYINCAYA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Motivasyonumuz sadece İstanbul olacak. Bu şehre hizmet etmek sevda ister, heyecan ister. Biz bunu Cumhurbaşkanımızda gördük, ondan öğrendik. 94 ruhuyla, Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbulumuza kazandıracağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde, ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz ekimizle hep birlikte İstanbul'da çok şehir değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir. Bizim rakibimiz, İstanbul'a karşı ilgisizliktir.

"31 MART AKŞAMI İSTANBUL'DA DURAKLAMA DÖNEMİ BİTECEK"

İnşallah 31 Mart akşamı, İstanbul'da duraklama dönemi bitecek; yeniden diriliş, yükseliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. İstanbul'un yarınları için hareket ederken, kadınlarla ve gençlerimizle çalışacağız.

"KENDİ GELECEĞİM İÇİN DEĞİL, İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Biz keyfimiz için değil, kentimiz için çalışacağız. Kendi geleceğim için değil, İstanbul'un geleceği için çalışacağım. Ve İstanbul'da hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. Hepimizin özü de sözü de İstanbul olacak. Birlikte İstanbul diyeceğiz, İstanbul olacağız. Reklamla, algı çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil, alın teriyle usta olanların dönemini başlatacağız. Ve hep birlikte İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız."

"İSTANBUL'A HAK ETTİĞİ ÖZEL İLGİYİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Kurum, adaylığı tebliğ edilmesi sonrası sosyal medya hesabı X'ten yaptığı ilk paylaşımda ise "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı adayı Murat Kurum ayrıca, sosyal medyadaki profil biyografisini "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" notuyla değiştirip kapak fotoğrafı olarak ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı bir İstanbul görseli koydu.

ADAYLIĞI DÜN AKŞAM TEBLİĞ EDİLMİŞTİ

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde adaylığı tebliğ edildikten sonra yaptığı ilk açıklamada ise, "Ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. İstanbul'un bu karmaşa ve düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını her birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan görüntülerde Murat Kurum'un arkasındaki ekibinden bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamaması için dikkatlerden kaçmadı.

AK PARTİ'NİN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.