AK Parti\'li Sırakaya: Duruşumuzu devam ettirdikçe, partimize katılımların devam edeceği muhtemel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Biz bu duruşumuzu devam ettirdikçe, siyasetçilerimizin de, değişik siyasi partilerdeki figürlerin de partimize katılımının devam edeceği kuvvetle muhtemel diyoruz" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında, Edirne'de partililerle bir araya geldi. Sırakaya'ya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

Programda gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Bugün bir yandan nükleer anlaşmasının imzalanması konusunda merkez üssün Türkiye olduğu, özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'nın çözümlerinin bulunması noktasında merkez üssün Türkiye olduğu, NATO Dışişleri bakanlarının toplantı yaptığı yerin özellikle Türkiye olduğu ve bir sonraki senede de NATO ile ilgili devlet başkanlarının katılacağı zirvenin yapılacağı ülkenin Türkiye olduğu, sadece Antalya Diplomasi Forumu'na katılan ülkelerin ve devlet başkanlarının sayısına bakarsanız, sadece ekonomik anlamda değil aynı zamanda diplomasi anlamında da ülkemizin gelmiş olduğu noktayı hep beraber gözlemleyebildiğimizi ifade ederiz" dedi.

'TÜRKİYE, TUTULMASI İMKANSIZ BİR SÜRECE GEÇECEK'

Sırakaya, "Kendi içerisindeki reformlarını devam ettiren, demokratikleşme sürecini devam ettiren Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme noktasında inşallah emin adımlarla yoluna devam ettiğini gözlemliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımız zaman sadece ülke olarak değil, bölge olarak da çok net olarak söylemek isterim ki, Türkiye'nin tutulmasının imkansız olduğu bir sürece hep beraber geçmiş olacağız" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin, en başından beri şeffaflıkla yürütüldüğünü dile getiren Sırakaya, "Bizler tarih boyunca bu toprakları vatan edinirken özellikle şehitlerimizin, özellikle şühedalarımızın, özellikle gazilerimizin yapmış oldukları feda-i can noktasındaki tavırlarını her zaman büyük bir minnetle yad ediyoruz ve onların ruhlarını incitecek hiçbir davranış içerisinde bugüne kadar olmadığımızı, bundan sonra da asla söz konusu olmasının mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Bizler bu sürecin başından itibaren, milletimizin karşısında şeffaf olarak, hiçbir şekilde milletimizin bilgisinin ve onayının dışında bulunmadık, bundan sonra da asla bulunmamız söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla herhangi bir pazarlık, herhangi bir müzakerenin, herhangi bir şekilde tavizin söz konusu olmadığı ve tüm çıplaklığıyla, tüm şeffaflığıyla, sayın milletimizin huzurunda sürecin teşkil etmiş olduğu bir ortamdan bahsetmek istiyorum" diye konuştu.

'KOMİSYONDA 3 KARARIN 2'Sİ OY BİRLİĞİYLE ALINDI'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürece yönelik kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, meclisteki temsil oranının yüzde 95 olduğunu dile getiren Sırakaya, "Tüm bu süreçler Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, milletimizin desteği ve sizlerin de bildiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'muzun da son süreç içerisinde meseleye hem sivil anlamda, hem demokratik anlamda, hem siyasal anlamda katkı sunmasıyla gelmiş olduğumuz bir noktadayız. Allah nasip ederse bu hafta içerisinde şehit ailelerimizin ve gazi ailelerimizin de komisyon tarafından dinleneceği bir sürece şahitlik edeceğiz. Bugüne kadar 3 kez bir araya gelmiş olan komisyonumuz, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsiliyetinin yüzde 95 olduğu bir ortamda, alınmış olan 3 toplantının 2 tanesindeki oy birliğiyle karar alınmış olmasının da son derece kıymetli ve değerli olduğunu da bir kere daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BÖLGEMİZ ADINA BÜYÜK KAZANÇ OLACAK'

Sürecin hem ekonomik hem de sosyal açıdan Türkiye ve bölgeye katkı sunacağını dile getiren Sırakaya, "İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde önemli fay hatlarından bir tanesi olan, Türkiye'nin ayağına prangalar vurulması noktasında kimi ülkelerin özellikle buradan mesuliyet sahibi olduğu bu prangalardan kurtulmuş olmamız, sadece ekonomik olarak ülkemize maliyetinin 2 trilyon doların üzerinde olduğu ortamı değil, aynı zamanda ülkemizin insanın yaklaşık 50 bin insanımızın şehit olmasından bahsediyoruz, tüm bu prangalardan kurtulduğumuz zaman sadece ülkemiz adına bir kazancı değil, aynı zamanda bölgemiz adına büyük bir kazanca da sahip olacağımızı da belirtmek isterim" dedi.

'AK PARTİ ÇEKİM NOKTASI OLMAYA DEVAM EDECEK'

Muhalefet partilerinden AK Parti'ye belediye başkanları ve siyasetçilerin katılmasını da değerlendiren Sırakaya, "AK Parti bir çekim merkezi olmaya devam edecektir. Bugün AK Parti'nin siyaset yapma biçimine bakarsanız, AK Parti'yi millet kurmuştur, AK Parti milletiyle birlikte yol almıştır ve AK Parti milletin gösterdiği hedefin dışına asla çıkmamıştır. Tevazusuyla, samimiyetiyle, gayretiyle bugüne kadar gelmiş ve sadece milletinin kendisine vermiş olduğu direktiflere göre hareket etmiş ve bu konuda yapıcı eleştiriler varsa bunlara da dikkat etmiştir. Son dönemde maalesef başta ana muhalefet partisi olmak üzere takınılmış olan tavrı tasvip etmek veya onaylamak mümkün değil. Bu tavra baktığınız zaman, La Edri'nin ifadesiyle 'Zerzevatçı bağırır ama sarraf bağırmaz, eskici bağırır ama antikacı bağırmaz, söyleyecek sözü olan fikri değerli olan bağırmaz, bağıran düşünemez, düşünemeyen hakaret etmeye çalışır' diyor. Dolayısıyla bugüne kadar ana muhalefet partisinin gelmiş olduğu nokta, sözünü yükselten değil, sesini yükselten, karşı siyasette bir fikri ortaya koyamadıkları için bir anlamda hakaretamiz bir noktaya evrilen ve savrulan bir anlayışı temsil ediyorlar. Milletimiz bu süreçleri yakinen takip etmekte. Dolayısıyla siyasetin güvenli limanının ahlak olduğu, ahlak noktasında da AK Parti'nin bugüne kadar asla taviz vermediği, bu tavizsiz duruşundan dolayı milletimizin teveccühünün devam ettiği ve bu ortam içerisinde değişik siyasi partilerden siyasetçilerin de AK Parti ile birlikte yol yürüme noktasında iradelerini ifade ettiklerini görüyoruz" diye konuştu.

AK Parti'ye katılımların devam etmesini beklediklerine vurgu yapan Sırakaya, "Son dönem içerisinde değişik siyasi partilerden milletvekillerinin partimize dahil olduklarını gördünüz. 14 Ağustos'taki AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünde de birçok siyasi partiden, bildiğiniz üzere sadece 1 partiden değil, yanlış hatırlamıyorsam 2-3 siyasi partiden belediye başkanlarımız ki bir tanesi Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere partimize katıldılar. Açıkçası biz bu duruşumuzu devam ettirdikçe, insanımızla birlikte siyasetçilerimizin de, değişik siyasi partilerdeki figürlerin de partimize katılımının devam edeceği kuvvetle muhtemel diyoruz" ifadelerini kullandı.