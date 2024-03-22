AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Muhtarlarla İftar Yemeğinde Buluştu

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Muhalefetin bugünlerde diline doladığı 'Malatya'ya az konut yapılıyor' iddialarını kesin bir dille yalanlayan Sami Er, planlandığı gibi tüm konutların yapımının sürdüğünü ve bu konuda hiç kimsenin bir endişesinin olmamasını istedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, "Osman Başkanım gerçekten çok güzel çalışmalar yapmış, Allah razı olsun. Ellerine sağlık, kendisini ve ekibini de tebrik ediyorum. Tabi diğer belediye başkanlarımız da aynı şekilde güzel hizmetler kazandırdılar şehrimize" dedi.

Muhtarlıkların ne kadar önemli olduğunu ifade eden Er, "Ben muhtarlıkları gerçekten çok önemserim. Bütün işlerimizi muhtarlarımız bilir, geçmiş dönemde beraber çalıştığımız arkadaşlarımız bizi iyi bilirler. Ben hiçbir zaman muhtarlarımızı asla kapıda bekletmezdim. Bizler zaten sizlerin gelmesine gerek duymadan Allah'ın izniyle sizlerin mahallelerde, köylerde geleceğiz. Hizmetleri ihtiyaçları yerinde göreceğiz. Çünkü gerçekten bütün ihtiyaçları biz muhtarların talepleri ile alıyoruz" şeklinden konuştu.

"Muhtarlarımız bilir ben Malatya'yı adım adım bilirim, köy köy bilirim"

Malatya'nın 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadığını ve en fazla hasar gören ikinci il olduğunu da ifade eden Sami Er, bu süreçte halkın içinde olarak talep ve sorunları dinlediklerini söyledi. En büyük taleplerin kalıcı konut ve iş yerlerinin bir an önce bitmesi olduğunu belirten Er, "Biliyorsunuz Malatya'yı da çok iyi tanıyan bir kardeşinizim. Hani bazıları diyor ya 'Malatya'yı bilmiyor' ama muhtarlarımız bilir ben Malatya'yı adım adım bilirim, köy köy bilirim. Neredeyse gitmediğim köy kalmamıştır. Tam da bu günlerde Malatya'ya lazım olan, Malatya'nın imarında, inşasında bulunan TOKİ'de 5 yıl başkan yardımcılığı görevi yaptım. Malatyalının konut ihtiyaçlarını giderecek merci TOKİ'dir. Bir ay önce 6 bin 140 konutu teslim ettik evvelki gün bin 700 konutu da teslim ettik. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Her ay konutlar belli oranda teslim olacak. Şimdi inşaatı bitmek üzere olan konutlarımız var, inşaatı devam eden, inşaatı yeni başlayan, ihale aşamasında olan, ihalesi yeni biten proje aşamasında olan konutlar var. Hepsi planlanmış vaziyette ama aşama aşama bunlar teslim edilecek hiç şüpheniz olmasın. Bir yıl içerisinde çarşımızı ayağa kaldıracağız. Çarşı projesinde şu anda hummalı bir çalışma var. Çarşı ayağa kalktığı zaman gerçekten insanımızın moral ve motivasyonu da artacak çünkü bizim diğer illerden farkımız çarşımız yıkıldı. Çarşı gidince insanların ticaretleri çöktü, moral motivasyonu çöktü. Ama İnşallah şehir yeni yeni ayağa kalkmaya başladığında insanların moral ve motivasyonu düzelecek" dedi.

"Kiracılar içinde 15 bin konut fazladan yapılacak"

Bürokrasiyi çok iyi bilen biri olduğunu dile getiren Sami Er, göreve geldiklerinde tüm bu proje ve konutların yapımının hızlandırılmasında önemli bir rol oynayacaklarını söyledi. Kamuoyuna açıkladıkları projelerden biri olan 15 bin ek konut üretimi ile ilgili de konuşan Sami Er, "Bunu kendime güvenerek söylüyorum, TOKİ'deki arkadaşlarımıza güvenerek söylüyorum. Şu anda hak sahiplerinin konutları yapılıyor, 69 bin tane konut. Ama her gittiğim yerde vatandaşımız diyor ki bana 'Ben kiracıyım, benim işim ne olacak, bize bu konuda yardımcı olmayacak mısınız? diyorlar. Elbette ki bunlar da ihtiyaç ve bu nedenle 15 bin ek konut üretimi gerçekleştireceğiz. Bu rakamla da kalmayacak ileride bu sayıyı da arttıracağız. Hiç endişeniz olmasın, Allah'ın izniyle bu tecrübelerimi ve bu iletişim ağını Malatya'mız için en iyi şekilde kullanacağız. Malatya'mızı vatandaşlarımız ve siz değerli muhtarlarımızın desteği ile emin olun 2 yıl içerisinde ayağa kaldıracağız" ifadelerine yer verdi.

"Kimsenin endişesi olmasın tüm konutlar yapılıyor"

Muhalefet adaylarının diğer deprem bölgelerine nazaran Malatya'da az konut yapıldığı iddialarını da yalanlayan Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, "Şundan emin olun planlanan konutlarımızın yapımı sürüyor. Bakın biraz daha yavaş gitmesinin nedeni de şu. Bizler şehrimizin dokusu bozulmasın diye kendi yerinde bu dönüşümleri rezerv alanlarında yapalım diyoruz. Yoksa şehir dışındaki rezerv alanlarında İkizce'de, Çamurlu da hızlı bir şekilde yapılır konutlar. TOKİ'nin bu kabiliyeti var. Değerli muhtarlarımız biz TOKİ'deyken yılda 75 bin konut üretiyorduk. O yüzden kimsenin endişesi olmasın Malatya'da ne kadar hak sahibi varsa hepsinin konutları teslim edilecek" diye konuştu.

Malatya'nın bir tarım şehri olduğunu da ifade eden Sami Er, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını daha da aktif hale getirerek üreticilerin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi. Göreve geldiklerinde hiçbir zaman adalet ölçüsünü ellerinden bırakmayacaklarını da vurgulayan Başkan Adayı Sami Er, "Ben AK Parti Cumhur İttifakının adayıyım. Ama elbette ki belediyeye geldiğimizde herkesin belediye başkanı olacağız. Parti ayrımı olmaksızın, herkese eşit hizmeti götüreceğiz. Biz Malatya'ya hizmet için geldik, tek derdimiz var, işimiz gücümüz Malatya diyoruz. Şeffaf olacağız, adil olacağız. Benim tek yakınım var oda sizlersiniz, Malatyalılardır. Bu konuda hiçbir tereddüttünüz olmazın" dedi.

"Algılarla seçim çalışması yapıyorlar"

Muhalefetin algılarla seçim propagandası yürüttüğünü ve anketlerde AK Parti'nin düştüğünü iddia ettiklerini ifade eden Sami Er, "Sadece bir algı yöneterek oyları tırtıklamaya çalışıyorlar. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bakın biz belli periyotlarla saha çalışması yapıyoruz. En iyi anketi 31 Mart'ta göreceksiniz. Herkeste açık ara önde olduğumuzu göreceksiniz, bu konuda hiç bir tereddüdümüz yok. Algı yok, şu şöyle oldu, yok bu böyle parladı tamamen hikaye. Ben bunu yaptığım anketlerde yaptığım çalışmalarda görüyorum. Buna güvenerek söylüyorum. Bunu göreceksiniz Allah'ın izniyle. Sadece şunu söylüyorum, evet bazılarının bazılarına kırgınlıkları, küskünlükleri vardır. Bu küskünlükleri varsa bunları elbette tolere etmemiz gerekiyor. Varsa kusurlarımız elbette ki bunları gidereceğiz. Onun için bu kırgınlıkları, dargınlıkları bitireceğiz. Açık ara Allah'ın izniyle önde gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Mahallelerimizde ilk devlet kapısı olarak vatandaşımız sizleri görüyor"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de tüm muhtarların görevlerini layıkıyla ve fazlasıyla yaptığına şahit olduğunu ifade ederek, "Allah emeklerinizi zayi etmesin. Mahallelerimizde ilk devlet kapısı olarak vatandaşımız sizleri görüyor. En ufak bir şey olduğunda size geliyorlar. Deprem sürecinde de nasıl sıkıntılar yaşadığınızı çok iyi bilen biriyim. Allah'a şükür o dönem kimseyi ilk aşamada çadırsız bırakmadık" dedi.

"Depremi siyasi malzeme yapmadık"

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de 6 Şubat deprem sürecinde her zaman sahada olduklarını ve bunu da en iyi muhtarların bildiğini ifade ederek, "Hani bazıları diyor ya 'Depremde biz buradaydık'. Bizlerin burada sahada nasıl olduğumuzu en iyi siz muhtarlar gördünüz. Bizler 80 bin konteyneri kazandırdık hiç sesimiz çıkmadı, 140 bin çadırı belediye başkanları, muhtarlar ile omuzlarda taşıdık ama hiçbirimizin sesi çıkmadı. Şimdi de Allah'ın izniyle kalıcı konutları yapıyoruz. Biz depremi hiç bir zaman siyaset malzemesi haline getirmedik. Selahattin Gürkan'da Osman Güder'de Mehmet Çınar'da hepsi canla başla o süreçte çalıştı ama bunları siyasi malzeme yapmadı. O yüzden bu şehrin ayağa kalkması için büyükşehir başkan adaylarının ehliyet ve liyakat profillerine iyi bakın. Sami başkanımızın bu konuda geçmişine bakın ondan sonra karar verin" diye konuştu. - MALATYA