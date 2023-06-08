AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "sevdam" dediği İstanbul için masada 4 önemli aday var - Son Dakika
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AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "sevdam" dediği İstanbul için masada 4 önemli aday var

08.06.2023 22:39

2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul'da kimi aday göstereceği merak konusu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı megakent için kulislerde Süleyman Soylu, Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkıyor.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından tüm gözler 2024'te yapılacak yerel seçimlere çevrilmiş durumda... Partiler yavaş yavaş yerel seçim havasına girmeye başlarken AK Parti'nin geçtiğimiz dönem kaybedilen İstanbul'da kimi aday göstereceği herkes tarafından merak ediliyor.

İSTANBUL'UN ERDOĞAN İÇİN AYRI BİR ÖNEMİ VAR

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Recep Tayyip Erdoğan için "Aşkım, sevdam" olarak tanımladığı İstanbul'un yeri her zaman ayrı... Seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde muhalefete kaptırdıkları büyükşehirleri yeniden almak istediklerini ifade etmişti. Hal böyleyken megakent için ince eleyip sık dokuyan Erdoğan'ın İBB adaylığı için birçok ismi gündemine aldığı konuşuluyor.

1. SÜLEYMAN SOYLU

AK Parti'de İBB adaylığı gündeme gelen isimlerden ilki eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Bakanlığı dönemindeki başarısı ve İstanbul'da Karadenizli nüfusun çoğunlukta olması Erdoğan'ın yeni kabinede yer vermediği İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun adaylık için isminin gündeme gelmesinde etkili oldu.

2. MURAT KURUM

Adaylık için ismi geçen bir diğer isim Murat Kurum... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un da özellikle deprem bölgesinde ortaya koyduğu gayret ve mücadele adaylık için isminin ön plana çıkmasında önemli bir etken oldu.

3. TEVFİK GÖKSU

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da adaylık için ismi geçenlerden... Özellikle İBB meclisinde muhalefet tarzıyla adından söz ettiren Göksu'nun da 2024 yılında AK Parti'nin İBB adayı olabileceği konuşuluyor.

4. ŞADİ YAZICI

Adaylık için konuşulan son isim ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Sosyal medyayı aktif kullanan ve gerek teknoloji konusunda yaptığı çalışmalar gerekse gençlerle iyi bir iletişimi olan Şadi Yazıcı'nın adı da İBB adaylığı için kulislerde sıkça dillendiriliyor. Hatırlanacağı üzere İBB'nin Tuzla'daki bir açılışında sahneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Yazıcı, öfkeli bir grubun saldırısına uğramıştı. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dik duruşundan dolayı Şadi Yazıcı'ya teşekkür etmişti.

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Süleyman Soylu, Şadi Yazıcı, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın 'sevdam' dediği İstanbul için masada 4 önemli aday var - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "sevdam" dediği İstanbul için masada 4 önemli aday var - Son Dakika
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